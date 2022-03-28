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دراسة: التلقيح والإغلاق العام ساهما في تفادي 6،330 وفاة إضافية جرّاء فيروس كورونا

28
MARCH
2022
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أجرى فريق من الباحثين اللبنانيين في Siren Analytics دراسة لتحديد مدى تأثير الإجراءات الوقائية التي طُبّقت في لبنان لمكافحة فيروس كورونا، تحديداً الإغلاق العام وحملة التلقيح الوطنيّة، على نسبة الحالات الإيجابية ومعدّل الوفيات في جميع أنحاء البلاد. إعتمد الباحثون خلال الدراسة على ثلاثة مناهج لتحليل البيانات من أجل تحديد العلاقة بين أرقام التلقيح وعدد الوفيات وعدد الحالات الإيجابية. أحد هذه المناهج تضمّن سيناريو إفتراضي لإنتشار الوباء في لبنان في حال لم يتم إتخاذ تدابير وقائية لمكافحته.
بشكل عام، خَلُصَت التحليلات إلى أن الإجراءات الوقائية المنفّذة من خلال منصة IMPACT، كان لها تأثير إيجابي على خفض كلٍّ من عدد الحالات الإيجابية ومعدّل الوفيات من فيروس كورونا في جميع أنحاء لبنان.
وتشير البيانات إلى أن الإجراءات المعمول بها ساعدت في تجنّب 6330 حالة وفاة إضافية جرّاء فيروس كورونا تحديداً خلال فترة 9 أشهر. كما حالت عمليات الإغلاق العام دون حدوث إرتفاع أضافي في الحالات الإيجابية ومعدّل الوفيات، وخفّضت حملة التلقيح معدّل الوفيات، حتى عندما زادت الحالات الإيجابية.
يذكر أن لبنان سجّل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 21 شباط 2020، وبعد حوالي سنة، في 14 شباط 2021، تسلّم الدفعة الأولى من اللقاحات وبدأت حملة التلقيح الوطنيّة.


إليكم الرابط المخصّص للدراسة كاملةً: https://sirenassociates.com/report/a-rapid-assessment-of-lebanons-covid-19-lockdowns-and-vaccination-campaig

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