living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا الحد الأقصى لتناول البيض لمرضى القلب والسمنة

28
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا يختلف اثنان على أهمية البيض كمصدر للبروتين، فقد قالت أخصائية التغذية الروسية ألكسندرا رازارينوفا، إن البيض جزء من النظام الغذائي للكثيرين، وتناول 5-6 بيضات في الأسبوع يشكل إضافة جيدة للبروتينات الأخرى.
 
وأشارت إلى أن بيض الدجاج يحتوي على بروتين مثالي للهضم، وكذلك كالسيوم وفوسفور وليسيثين و فيتامين D، لكنها فضلت عدم تناول أكثر من 3 بيضات في اليوم، وفق ما نقل عنها راديو "سبوتنيك".
 
كما أوضحت "يمكن للشخص السليم أن يتناول في اليوم 2-3 بيضات، وبياض البيض أكثر. ونظريا يمكن للشخص أن يتناول أكثر من ذلك في اليوم، ولكني أعتقد أن تناول 5-6 بيضات في الأسبوع يكون إضافة جيدة للبروتينات الأخرى التي يحصل عليها الجسم من اللحوم والأسماك والدواجن والمأكولات البحرية".
 
ونبهت الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، والأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومن السمنة إلى تناول بيضة واحدة في اليوم ثلاث - أربع مرات في الأسبوع".
 
فيما حذرت من أن الإفراط بتناول البيض يؤدي إلى ردود فعل حساسية واضطراب عمل الجهاز الهضمي.
 
كذلك شددت على حفظ البيض في درجة حرارة من الصفر إلى 20 درجة مئوية مدة 25 يوما. و90 يوما في درجة حرارة من ناقص 2 إلى الصفر، مؤكدة ضرورة غسل البيض قبل استخدامه، وليس بعد شرائه مباشرة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout