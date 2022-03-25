living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة حديثة تكشف.. للنشاط البدني المستدام فائدة جديدة

25
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن فوائد الالتزام باتباع نمط حياة نشط واسعة النطاق وراسخة بشكل متزايد، ولكن لا يزال هناك الكثير يمكن اكتشافه من خلال البحث العلمي في تفاصيل آثاره طويلة المدى على جسم الإنسان.
 
 
وبالفعل، حسبما نشر موقع New Atlas نقلًا عن دورية "علم وظائف الأعضاء"، كشفت نتائج دراسة جديدة أن النشاط البدني المستدام يمكن أن يساعد في الحماية من التدهور العضلي المرتبط بالتقدم في العمر، حيث تبين أن التمارين المنتظمة تزيد من عدد الخلايا الجذعية الرئيسية التي تحافظ على العضلات شابة وصحية.
 
الخلايا الجذعية للعضلات
في حين أنه من المعروف أن التمارين المنتظمة يمكن أن تحافظ على لياقة عضلاتنا وتحافظ على نشاطها، سعى باحثون في جامعة كوبنهاغن إلى استكشاف كيف يمكن للنشاط البدني مدى الحياة أن يحافظ على التراجع في الشيخوخة، فيما يُزعم أنها أول دراسة تتعمق في العلاقة بين إزالة الألياف العضلية، والتي تسبب فقدان الكتلة والوظيفة، وتراجع الخلايا الجذعية العضلية في الشيخوخة.
 
إن الخلايا الجذعية للعضلات هي خلايا في أنسجة العضلات الهيكلية قادرة على التجديد الذاتي ويمكن أن تتحول إلى خلايا عضلية، وبالتالي فهي حيوية في استجابة الجسم للإصابة أو الأنسجة التالفة، وفي الحماية مما يسمى تسوس الأعصاب. كانت الفكرة هي التحقيق في كيفية ممارسة الرياضة على المستوى الترفيهي من خلال أشياء مثل السباحة وركوب الدراجات والجري وألعاب الكرة على مدار حياة المرء يمكن أن توفر حماية من الإصابة بالتدهور في الخلايا الجذعية للعضلات والقدرة على التخلص من ألياف العضلات التالفة.
 
تمرينات وعينات دم وخزعات
شارك في الدارسة 46 متطوعا من الذكور تم تصنيفهم إلى ثلاث مجموعات، هي شباب لا يؤدون تمارين رياضية وكبار سن يمارسون الرياضة طوال حياتهم ومسنون لا يمارسون الرياضة. قام المشاركون بأداء تمرينات رياضية للمقاومة الشديدة حيث تم تقييم وظائف عضلاتهم أثناء حركة تمديد الركبة.
 
كما قام الباحثون بتحليل عينات دم وخزعات عضلية من كلا الساقين، مما سمح لهم بتكوين صورة لتعداد الخلايا الجذعية للعضلات ووظيفة العضلات.
 
مقاومة أكبر للإرهاق
أظهر المشاركون الذين يمارسون التمرينات الرياضية طوال حياتهم مقاومة أكبر للإرهاق أثناء التمرين، وكميات أكبر من الخلايا الجذعية العضلية المرتبطة بألياف عضلية سريعة النتوء، مقارنة بكل من الأشخاص غير النشطين من الشباب والمسنين.
 
الرسالة الأكثر أهمية
قال الباحث الرئيسي في الدراسة كاسبر سويندينبروي إن "الرسالة الأكثر أهمية من نتائج الدراسة، هي أنه حتى القليل من التمارين الرياضية يبدو أنها تعطي مردودًا على المدى البعيد، عندما يتعلق الأمر بالحماية من التدهور المرتبط بالتقدم في العمر في وظيفة العضلات".
 
وأعرب الباحثون عن أملهم في أن تحفز نتائج الدراسة المزيد من الأشخاص على الانخراط في نشاط يستمتعون به، بخاصة وأنه مازال هناك الكثير من الفوائد التي يمكن اكتشافها حول الآليات والتفاعلات بين الأعصاب والعضلات وكيف تتغير مع التقدم في العمر".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout