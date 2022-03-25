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فَرْط صوديوم الدّم Hypernatremia : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

25
MARCH
2022
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إنّ الصوديوم مركّب معدني نشط جدًا موجودٌ بنسبة 2.6٪ من الأرض ويوجد 50٪ من صوديوم الجسم في العظام و10٪ في الأنسجة الرخوة soft tissues.  لقد اكتُشف منذ العام 1807 وهو موجودٌ في كربونات الصوديوم أو بيكربونات الصوديوم. والشكل الشائع الذي نعرفه هو ملح الطعام ؛ 5 غرام من كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) يحتوي على 2 غرام من الصوديوم . ويتراوح معدّل الدّم الطبيعي بين 135 و145 . كما أنّه يعلب دورًا مهمًّا في نفاذية غشاء الخلية وفي التوازن الحمضي القاعدي مع كربونات الهيدروجين والكلورين . 
 
ونذكر في هذا الإطار أنّ الصوديوم موجودٌ في الخبز ، والحبوب الكاملة ، والخضروات ، والمكسّرات ، والبيض ، والحليب . أما الأسباب المحتملة لارتفاع نسبة الصوديوم في بلازما الدم فهي التجفاف (الذي يسبّب الإسهال أيضًا) ، ومستويات الكورتيزول العالية ، وتَبِعات ما بعد العملية الجراحية ، والتّنبيب intubated ، وانخفاض العطش لدى كبار السّن ، والحرارة، والتمارين الرّياضية ، والحروق ، والبوالة التّفهة diabetes insipidus . ويُمكن أن يعاني المريض من الوَهَن ، والنوبات seizures ، وتغيّر الحالة العقلية ، والتذبذب بمقلتي العين nystagmus .
 
يُعَدّ التصحيح السريع لمستويات الصوديوم المرتفعة في الدّم في المستشفى أمرًا خطيرًا ويُمكن أن يسبّب وَذَمة دماغية  cerebral edema . وتكمُن أهميّة العلاج في معالجة السبب كما يمكن إدخال الماء في الجسم عن طريق الوريد أو من خلال الأنبوب الأنفي المَعِدي . وقد يساعد اتّباع نظام غذائي فيه نسبة قليلة من طعام الصوديوم والقليل من البروتين والثيازيد، الأشخاص المصابين بغزارة البول polyuria . ويمكن أن يكون نقص ضغط الدّم الانتصابي Orthostatic hypotension أحد الشكاوى الرئيسية أيضًا ومن هنا أهمية متابعة حالة المريض . 
للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني التالي : hanina.abinader@gmail.com 
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