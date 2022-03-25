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دراسة واعدة لعلاج القلق والخوف.. بعيدا عن الأدوية

25
MARCH
2022
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إن الشعور بالتوتر أو القلق في المواقف الاجتماعية أمر طبيعي. وفي حين أن بعض أعراض القلق طفيفة ويمكن التحكم فيها، إلا أن هناك أعراضا يمكن أن تكون مزعجة ومزعجة للآخرين.
 
تتوافر بالفعل العديد من أدوية علاج القلق المختلفة، إلا أن معظمها غير فعال وله آثار جانبية غير مرغوب فيها، بحسب ما نشره موقع Boldsky نقلًا عن دورية eLife العلمية.
 
آليات الخوف والقلق الدماغي
في دراسة حديثة، اكتشف باحثون في جامعة بريستول هدفًا جديدًا في الدماغ يدعم إثارة سلوكيات القلق والخوف.
 
يقول الباحثون إن اكتشافهم لمسارات الدماغ يمكن أن يؤدي إلى هدف دوائي جديد لعلاج القلق والاضطرابات النفسية، التي تؤثر على أكثر من 264 مليون شخص في جميع أنحاء العالم..
 
المخيخ والمنطقة الرمادية
درست كلية علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية وعلم الأعصاب في جامعة بريستول كيف أن المخيخ، المرتبط بالعديد من مناطق الدماغ المرتبطة بشبكات البقاء، يؤثر على النشاط في المنطقة الرمادية حول القناة PAG. تقع قناة PAG في وسط شبكة تنسق آليات البقاء، بما في ذلك الاستجابات التي تثير أعراض الخوف وتجمد الأطراف.
 
 
قالت دكتور شارلوت لورنسون ودكتور إيلينا باسي، باحثتان رئيسيتان في الدراسة، "حتى الآن، لم يُفهم الكثير عن كيفية تعديل المخيخ للنشاط العصبي في مناطق الدماغ الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالخوف والقلق. والأهم من ذلك، أن نتائج الدراسة تُظهر أن المخيخ هو جزء من شبكة بقاء الدماغ، التي تنظم عمليات ذاكرة الخوف على نطاقات زمنية متعددة وبطرق متعددة، مما يزيد من احتمال أن التفاعلات المختلة في شبكة بقاء المخيخ ربما تكمن وراء الاضطرابات المرتبطة بالخوف والأمراض المصاحبة ".
 
علاجات أفضل
لا تؤدي الأدوية المهدئة للقلق إلى نتائج فعالة لجميع المرضى وغالبًا ما يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها. لذا، فإن دراسة شبكات وآليات الدماغ، التي تكمن وراء الخوف والقلق، أن تسفر عن التوصل إلى علاجات أفضل لاضطرابات التوتر والقلق.
 
سجل الباحثون نشاطًا في منطقة PAG لأدمغة النماذج الحيوانية باستخدام الأقطاب الكهربائية. تتلقى النماذج نغمة سمعية مقترنة بصدمة صغيرة للقدم كجزء من مهمة التكييف. والتي تسبب بدورها في إثارة "ذاكرة خوف".
 
أثناء تشفير ذاكرة الخوف، اكتشف الباحثون أن مجموعة فرعية من خلايا الدماغ في منطقة PAG في الدماغ كانت شديدة الاستجابة للنغمات المكيفة.
 
تشفير ذاكرة الخوف
توفر الدراسة رؤى جديدة حول كيفية تشفير منطقة PAG لذاكرة الخوف وتوضح أيضًا أن المخيخ هو بنية دماغية رئيسية أخرى في شبكة الخوف والتوتر وتوفر أملاً جديدًا لعلاج الحالات النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة.
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