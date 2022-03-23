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تأثير عصير البندورة في الضغط

23
MARCH
2022
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أشارت مجلة «Food Science and Nutrition» إلى أنه، وفق العلماء من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتحسين الأنواع النباتية، وبعد إجرائهم دراسة على 481 متطوعاً، تبيّن أنّ عصير البندورة الخالي من الملح يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.
 
وظهر أنه بعد مضي 12 شهراً، تحسّنت مؤشرات ضغط الدم بصورة ملحوظة لدى المشتركين الذين تناولوا عصير البندورة بصورة منتظمة. كما لاحظ الباحثون تحسّناً في مؤشرات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكذلك الكولسترول.
 
 
ولفتوا إلى أنّ تأثير عصير البندورة يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل من الجسم. لذلك يسبب تناول كمية غير كافية من الأطعمة الغنيّة بالبوتاسيوم، إلى ضغط السوائل المتبقية في الجسم على جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم.
 
 
ولتخفيض معدلات ضغط الدم، أوصى العلماء أيضاً بخفض استهلاك الملح والمشروبات الكحولية وكذلك التخلّص من الوزن الزائد.
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