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أطعمة ضرورية لمرضى الضغط يُطلق على ارتفاع ضغط الدم

23
MARCH
2022
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اسم القاتل الصامت لأنه يمكن أن يمرّ من دون أن يلاحظه أحد وبعيداً من العلاج لسنوات. إنّ هذا الأمر فائق الخطورة لأنّ الضغط العالي يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الذي يسبب أمراض القلب والكِلى والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحّية الجدّية.
 
هناك عوامل عديدة لا يمكن التحكّم فيها من شأنها تعزيز احتمال الاصابة بارتفاع ضغط الدم مثل العمر، والجنس، والتاريخ العائلي للمرض. ولكن لحُسن الحظ، توجد مجموعة عوامل يمكن من خلالها السيطرة على معدل الضغط، لعلّ أبرزها الرياضة والنظام الغذائي.
 
 
كذلك تمكّن العلماء على مرّ السنين من تحديد لائحة بالمأكولات التي تساعد مرضى الضغط على إدارة مشكلتهم، وفي ما يلي أهمّ ما كشفه موقع «Healthline»:
 
- التوت
 
يتميّز التوت بغناه بالمركّبات الطبيعية المعروفة بالفلافونويد. ولقد وجدت الدراسات أنّ تناول هذه المواد قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد على خفض مستوياته.
 
- الشمندر
 
يحتوي الشمندر على نسبة عالية من أوكسيد النيتريك الذي يمكن أن يساعد على فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. كذلك وجد الباحثون أنّ النترات الموجودة في عصير الشمندر ساهمت في خفض ضغط الدم لدى المشاركين في غضون 24 ساعة فقط.
 
- الخضار الورقية
 
يساعد البوتاسيوم كِليتيك على التخلص من المزيد من الصوديوم عن طريق البول، وهذا بدوره يخفض ضغط الدم. إنه متوافر في أنواع مختلفة من الخضار الورقية مثل الجرجير، والكرنب، واللفت.
 
- الموز
 
إن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أفضل من تناول المكمّلات. أضِف قِطَع الموز إلى شرائح الحبوب أو الشوفان للحصول على إضافة غنيّة بالبوتاسيوم. يمكنك أيضاً تناول واحدة مع بيضة مسلوقة لوجبة فطور سريعة أو وجبة خفيفة.
 
 - دقيق الشوفان
 
بالإضافة إلى أنّ تناول دقيق الشوفان على الفطور يُعدّ طريقة رائعة لتغذية الجسم صباحاً، إنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، في مقابل جرعة قليلة من الدهون والصوديوم، ما يساهم في خفض ضغط الدم.
 
 
- الحليب الخالي من الدسم
 
يُعتبر الحليب الخالي من الدسم مصدراً ممتازاً للكالسيوم والأهمّ أنه قليل الدهون، وهما عنصران مهمّان في النظام الغذائي لخفض ضغط الدم. يمكنك أيضاً اختيار اللبن إذا كنت لا تحب الحليب. فقد توصلت الدراسات إلى أنّ النساء اللواتي تناولن 5 حصص أو أكثر من اللبن في الأسبوع انخفض لديهنّ خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20 في المئة.
 
 
- السمك الدهني
 
يُعتبر السمك مصدراً رائعاً للبروتينات الخالية من الدهون. إنّ السمك الدهني مثل الماكريل والسلمون غنيّ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتقلّل الالتهاب وأيضاً الدهون الثُلاثية.
 
- البذور
 
تحتوي البذور غير المملّحة على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنيزيوم والمعادن الأخرى الضرورية لخفض ضغط الدم.
 
- الثوم والأعشاب
 
يمكن أن يساعد الثوم على تقليل ارتفاع ضغط الدم عن طريق زيادة كمية أوكسيد النيتريك في الجسم، لأنه من المعلوم أنّه يساهم في تعزيز توسع الأوعية لتقليل ضغط الدم.
 
 
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