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أفضل فاكهة للقلب

23
MARCH
2022
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عند التفكير في الأطعمة التي يمكن أن تعزّز صحّة القلب والأوعية الدموية، قد تفكّر تلقائياً في الدهون الصحّية، مثل تلك الموجودة في المكسّرات والبذور والأفوكا.
 
ولكن وفق موقع «Eatthis»، يوفّر التوت أيضاً خصائص فريدة تدعم قلبك:
  
- مضادات الأكسدة: إنّ التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الخطرة في جسمك وتمنع تلف الخلايا. ولقد ثبُت أنّ أحد أشكال مضادات الأكسدة المعروف بالأنثوسيانين يوفّر مجموعة من الوظائف الصحّية في حالات مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية، والاستجابة الالتهابية، والأمراض التنكسية. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبُت أنّ الأنثوسيانين يحسّن استقلاب الغلوكوز وعسر شحميات الدم، وهما عاملان خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
- الألياف القابلة للذوبان: يُعتبر التوت مصدراً للألياف القابلة للذوبان التي قد تكون قادرة على خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كذلك قد تكون الألياف قادرة على توفير المزيد من الفوائد الصحّية للقلب عن طريق خفض ضغط الدم والالتهابات في الجسم.
 
يُذكر أنّ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي البالغين باستهلاك التوت كجُزء من كوبين من الفاكهة يومياً.
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