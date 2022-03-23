أفضل الطرق للتخلّص من سموم الجسم

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كشف موقع «Healthsite» أفضل الطرق الطبيعية للتخلّص من السموم المتراكمة في جسمك:

- تجنّب الكحول: يؤدي استهلاك الكحول إلى إتلاف الكبد عن طريق التسبب في تراكم الدهون والتهاب أنسجة الكبد، ما يعوق وظيفته في التخلّص من السموم من الجسم. يُعد تجنب استهلاك الكحول أمراً ضرورياً إذا كنت تريد أن يظل نظام إزالة السموم في جسمك قوياً.

- النوم أكثر: إنّ الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة أمر حيوي لدعم نظام إزالة السموم في الجسم. يسمح النوم للدماغ بإعادة شحن نفسه وإزالة تراكم المنتجات الثانوية السامة.

- ترطيب الجسم: تنظّم المياه درجة حرارة الجسم، وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية وهضمها، وتزيل السموم منه والفضلات عن طريق البول والعرق. استهلك ما لا يقل عن 2 لتر من المياه كل يوم.

- اعتماد هذه التغييرات الغذائية: إنّ الأطعمة الغنيّة بالكبريت مثل البصل والثوم والبروكلي تساعد على مواجهة الآثار الضارة للمعادن الثقيلة السيّئة. كما أنها تساعد على تحسين أداء الغلوتاثيون، وهي مادة مضادة للأكسدة تلعب دوراً رئيساً في إزالة السموم. وتُعدّ صحّة القناة الهضمية أمراً حيوياً للحفاظ على نظام إزالة السموم. وللحفاظ على صحّة أمعائك، يجب أن تستهلك المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البريبيوتك مثل الأرضي شوكي، والبندورة، والهليون، والموز، والشوفان، والبصل، والثوم.

- تقليل السكّر والأطعمة السريعة: يرتبط الاستهلاك الزائد للسكّر والوجبات السريعة بالسكّري والبدانة وأمراض القلب والسرطان. إنّ كل هذه الأمراض تضرّ بعملية إزالة السموم من الجسم وأيضاً بالأعضاء مثل الكِلى والكبد. وتؤدي المشروبات السكّرية والوجبات السريعة إلى الكبد الدهني، مما يجعل إزالة السموم أكثر صعوبة.