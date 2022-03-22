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أبرز فوائد السعادة

22
MARCH
2022
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أثبتت دراسات كثيرة أنّ السعادة ترتبط بالصحّة الجيّدة، وفي ما يلي أبرز فوائدها، بحسب تقرير نُشر على موقع «تايمز أوف إنديا»:
 
- حماية القلب: وجدت ورقة بحثية أنّ السعادة تتنبأ بانخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم. كذلك ارتبطت السعادة بصحّة القلب حتى بين الأشخاص الذين قد يعانون مشكلات في القلب.
 
- تقوية المناعة: وجدت الأبحاث صلة بين السعادة ونظام المناعة الأقوى. ووفق إحدى الدراسات، تطوّع 350 بالغاً للتعرّض لنزلات البرد. وتبيّن أنّ الذين لديهم أكثر المشاعر إيجابية هم أقل عرضة للإصابة بنزلة برد.
 
- مكافحة التوتر: وجد الباحثون ارتباطات بين السعادة والتوتر. إذ كان لدى المشاركين الأسعد مستويات أقل بنسبة 23 في المئة من هورمون التوتر الكورتيزول عن الأقل سعادة. كذلك كان مؤشر آخر للإجهاد، أي مستوى بروتين تخثر الدم الذي يزداد بعد الإجهاد، أقل بمقدار 12 مرة.
 
- خفض الأوجاع: أشارت دراسة أُجريت عام 2005 إلى أنّ المشاعر الإيجابية تخفض حدّة الألم. وفي سياق المرض، صنّفت النساء المصابات بالتهاب المفاصل والألم المُزمن أنفسهنّ أسبوعياً على أساس المشاعر الإيجابية مثل الاهتمام والحماس والإلهام لمدة 3 أشهر تقريباً. وعلى مدار الدراسة، كانت صاحبات التصنيفات الأعلى بشكلٍ عام أقل عرضة لزيادة الألم.
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