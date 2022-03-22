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تعرف على 6 أطعمة تجدد أنسجة الكبد وتطهره من السموم

22
MARCH
2022
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عربي21- نشرت صحيفة "الصباح" التركية، الخميس، تقريرا استعرضت فيه قائمة بالأطعمة التي يُنصح بتناولها لتنقية الكبد من السموم وتجديد خلاياه.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الكبد يُصفّي الدم من المواد الضارة التي تدخل الجسم والتي يؤدي تراكمها إلى الإصابة بأمراض مزمنة. 
 
وشددت على أهمية تخلص الكبد من السموم للحفاظ على صحته، مشيرة إلى أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي تناول أحد هذه الأطعمة:
 
 
منقوع التمر الهندي:
 
ينصح بشرب منقوع التمر الهندي مرتين يوميا صباحا ومساء على معدة فارغة أو ممتلئة، ويمكن تحليته بملعقة صغيرة من العسل.
 
ولتحضير منقوع التمر الهندي، ينبغي إضافة 20 غرامًا من التمر الهندي في لتر واحد من الماء المغلي ثم تركه حتى يبرد.
 
 
الثوم النيء:

يعد الثوم من أفضل مضادات الأكسدة وهو غني بالأليسين والفيتامينات، وهو أحد أهم الأطعمة المفيدة لصحة الكبد، حيث ينشّط إنزيمات الكبد ليساعده على إزالة السموم من الجسم، كما أن الكبريت الموجود فيه يدعم إنتاج الإنزيمات التي تعزز وظيفة الكبد.
 
 
الأفوكادو:
 
يعتبر الأفوكادو مصدرا للدهون الصحية فضلا عن احتوائه على الأوميغا 6، وهو أحد أهم الأطعمة التي تساعد على تجديد خلايا الكبد، ويمكن استهلاك الأفوكادو في السلطات أو لوحده مع عصير الليمون، كما أنه غذاء فعال ضد مشكلة الكبد الدهني.
 
 
العنب وبذوره:
 
أظهرت الكثير من الأبحاث فوائد العنب وبذوره في علاج تلف الكبد وتنقيته من السموم.
  
الهندباء:
 
يمكن تناول الهندباء في السلطة أو عن طريق غلي أوراقها، وهي غنية بالفيتامينات والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، كما تعزز وظائف الكبد وتسهّل عملية الهضم وتقي من الأمراض.
 
وقد ثبت أن جذور هذه النبتة تحمي الكبد من الالتهاب وتنظف قناة الصفراء، وينصح بغلي جذورها وشرب المنقوع 3 مرات في الأسبوع على الأقل.
 
 
كرنب بروكسل:
 
يعد كرنب بروكسل من الأطعمة الفعالة في تطهير الكبد وتجديد خلاياه وتنقيته من السموم وذلك بفضل احتوائه على المركبات الكبريتية.
 
 
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