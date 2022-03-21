living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيهما الأصعب عند فقدان الوزن.. دهون البطن أم الفخذين؟

21
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دهون الجسم من المشاكل المستعصية التي تواجه الكثيرين في رحلة التخلص من الوزن الزائد. وتتركز الدهون في مناطق دون غيرها، وبحسب الأطباء وخبراء التغذية، فإن تراكم الدهون في الجسم ليس متساويًا، لكن هناك مناطق معينة من الدهون يسهل خسارتها أكثر من غيرها.
 
وأكثر أنواع الدهون شيوعًا التي تؤثر على أجسامنا هي دهون البطن ودهون الفخذين، والتي غالبًا ما يكون من الصعب جدًا فقدانها، ويمكن أن تكون خطيرة أيضًا لكن من المهم ملاحظة أن كلا النوعين من الدهون في الجسم يختلفان عن بعضهما البعض.
 
فعلى ذمة موقع "تايمز أوف إنديا" Times of India، فإن دهون البطن هي الدهون الزائدة التي تتراكم تدريجياً، حيث يستهلك الشخص أكثر مما يحرق، أما دهون الفخذين فهي أيضًا تتكون نتيجة لاتباع نمط حياة غير صحي.
 
وبالمقارنة مع دهون الفخذ، التي تتكون من دهون تحت الجلد، تتكون دهون البطن بشكل رئيسي من دهون حشوية ملفوفة حول الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الكبد والأمعاء، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة.
 
وعلى عكس الدهون الحشوية، فقد يكون للدهون الموجودة مباشرة تحت الجلد بعض الفوائد المحتملة.
 
فقد وجدت الدراسات أن دهون البطن تشكل خطرًا على الصحة أكبر من أي دهون أخرى في الجسم، فإلى جانب أنها تؤدي إلى زيادة الوزن، فإنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.
 
ويُعتقد أن ارتفاع مستويات الدهون الحشوية يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين وبعض أنواع السرطان.
 
وبالمقابل، تعمل الدهون تحت الجلد التي تشكل دهون الفخذين، كاحتياطي طاقة للجسم، بينما توفر أيضًا حشوة لحماية عضلاتك وعظامك من الإصابات.
 
تعتبر دهون البطن ودهون الفخذين الأصعب من حيث فقدانها. فبعد التمرين المكثف والوجبات الغذائية الصارمة، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرؤية النتائج. ومع ذلك، فقد أشارت الدراسات إلى أن خسارة دهون البطن قد تكون أصعب من خسارة دهون الفخذين، لأن دهون البطن تحتوي على كمية أكبر من الخلايا الدهنية التي ترفض الاستجابة لتحلل الدهون، وهي عملية تكسير الدهون.
 
وينقسم الجسم إلى نوعين من المستقبلات في الخلايا الدهنية المعروفة باسم خلايا "ألفا-2" alpha-2 و"بيتا-2" beta-2. ففي حين أن مستقبلات "ألفا-2" أكثر استجابة لتحلل الدهون، فإن خلايا "بيتا-2" لا تستجيب بشكل جيد لعملية تكسير الدهون.
 
ومع ذلك، تمتلك مناطق البطن المزيد من خلايا "بيتا" التي تجعل من الصعب تقليل الدهون بسهولة، فيما تحتوي مناطق مثل الساقين والوجه والذراعين على المزيد من خلايا "ألفا"، مما يجعل عملية إنقاص الوزن أسرع في هذه المناطق.
 
وعندما يتعلق الأمر بفقدان دهون البطن أو الفخذين، فإن الطريقة هي نفسها تمامًا وذلك من خلال الأكل الصحي والنشاط البدني المنتظم.
 
ويعد اختيار النوع الصحيح من الأطعمة، وتقليل الكربوهيدرات والدهون غير الصحية، والحد من تناول الأطعمة المصنّعة من العادات الغذائية التي يجب عليك إتباعها لفقدان الدهون الزائدة، كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر أساسي لفقدان الوزن.
 
كما تلعب التمارين دورًا أساسيًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، ويمكن أن يساعد التمرين المنتظم والمشي والنشاط البدني على إنقاص الوزن والحفاظ عليه أيضًا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout