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منها العدوى الفيروسية.. أمراض يُمنع المصابون بها من قيادة السيارة

21
MARCH
2022
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تستدعي الكثير من الأمراض والإصابات التوقف عن قيادة السيارة أو تجنبها نظرا لأن القيادة من الأنشطة التي تتطلب الكثير من التركيز الذي قد يفقده الشخص أو تنخفض نسبته جراء بعض الأمراض، ومن ضمنها العدوى الفيروسية الحادة.
 
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، دعا الخبير الصحي الروسي أندريه كوندراخين، الذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في جهاز التنفس بتجنب قيادة السيارة.
 
كوندراخين قال إنه في حال إصابة جهاز التنفس بعدوى فيروسية حادة، تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتعرق، فإن هذه العوارض دليل على وجود التهاب، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف الانتباه، والحواس عموما، ما يمثل خطرا أثناء قيادة السيارة.
 
وأشار إلى أن من أساسيات قواعد المرور أنه إذا شعر الشخص بأنه مريض ولا يمكنه أداء وظائف معينة تتطلب مزيدا من التركيز والاهتمام، فليس له الحق في قيادة السيارة. وقد تشمل هذه الحالات الدوخة أو التسمم المرتبط بالأمراض المعدية، بحسب الخبير الروسي.
 
وأوضح كوندراخين أنه من المستحيل أيضا قيادة السيارة في ظروف صحية تهدد الحياة، مضيفا أن "أولئك الذين يعانون من مرض ضيق شريان القلب التاجي في المرحلة الحادة، ما يسبب آلاما حادة في الصدر وارتفاع ضغط الدم الذي قد يسبق الجلطة أو السكتة الدماغية، لا يُسمح لهم بالقيادة أيضا".
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