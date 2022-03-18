شرب الماء... كيف نجعل منه عادة دائمة؟

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العربي الجديد - على الرغم من أهمية شرب الماء بشكل معتاد بمعدل ثمانية أكواب يومياً، فقد يكون من الصعب شرب الماء، خاصةً في حالة الانشغال أو النسيان. ما هي فوائد شرب الماء؟ وكيف نتناول المزيد منه؟

حاجة الجسم للمياه

الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي للجسم، ويشكل تقريباً 70% من وزن الجسم. ويحتاج الجسم إلى الماء لكي يؤدي وظائفه على نحو صحيح؛ فيعمل الماء على الحفاظ على توازن ضغط الدم، والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، والتخلص من السموم الفضلات عن طريق التبول والتعرق والتبرز، وتليين المفاصل وتوسيدها.

ويمكن أن يؤدي نقص الماء الشديد إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية، ولكن حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يستنزف الطاقة ويؤدي إلى الشعور بالتعب.

يحتاج الجسم إلى الماء لكي يؤدي وظائفه على نحو صحيح؛ إذ يعمل هذا السائل على الحفاظ على توازن ضغط الدم

جرعات يومية من الماء

هناك عدة طرق لضمان شرب الماء يومياً بشكل مستمر؛ إذ يمكن أن يساعد حمل زجاجة ماء طوال اليوم على شرب المزيد من الماء. فالاحتفاظ بزجاجة ماء في متناول اليد، كحقيبة اليد أو في حقيبة التمرين، أو على المكتب في العمل، يعتبر بمثابة تذكير مرئي لشرب المزيد من الماء، بدلاً من المشروبات الغازية أو غيرها من المشروبات غير الصحية، وهي أفضل للبيئة من الاعتماد على زجاجات المياه البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

إلى جانب ذلك، يمكن ضبط تذكيرات لشرب المزيد من الماء، باستخدام تطبيق المنبه على الهاتف الذكي، أو الساعة الذكية. على سبيل المثال، يمكن ضبط التذكير لأخذ بضع رشفات من الماء كل 30 دقيقة، أو ضبطه لإنهاء شرب كوب الماء الحالي، وإعادة تعبئته كل ساعة.

من جهة أخرى، يعتبر الاعتياد على شرب كوب واحد من الماء قبل كل وجبة، طريقة بسيطة لزيادة استهلاك المياه. فعند تناول ثلاث وجبات في اليوم، فهذا يضيف ثلاثة أكواب (720 مل) إلى كمية الماء اليومية.

علاوة على ذلك فقد يخطئ الجسم أحياناً بتمييز الشعور بين العطش أو الجوع، فيمكن أن يساعد شرب كوب من الماء قبل الأكل على تمييز الشعور بالجوع الحقيقي. كما قد يساعد شرب كوب من الماء قبل الوجبات على إنقاص الوزن وتناول سعرات حرارية أقل في الوجبة التالية.

بدائل صحية للماء

بعض الأشخاص لا يستسيغون طعم الماء، ففي هذه الحالة يمكن إضافة بعض النكهات إلى هذا السائل؛ فمثلاً يمكن استخدام زجاجة ماء مع إضافة الفاكهة المفضلة، كالخيار والليمون والفراولة والكيوي، أو أوراق النعنع. كما يمكن أيضاً شراء منكهات المياه على شكل مسحوق أو سائل، لإضافتها إلى الماء مع الانتباه إلى خلوها من السكر أو المحليات الصناعية أو غيرها من الإضافات التي قد تضر بالصحة.

من الطرق البسيطة للحصول على المزيد من الماء، تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية منه، مثل الملفوف والبطيخ والشمام

ومن الطرق البسيطة للحصول على المزيد من الماء، تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية منه بشكل خاص، مثل الخس والكرفس، والملفوف والبطيخ والشمام. فبالإضافة إلى محتواها العالي من السوائل، فإن هذه الفاكهة والخضروات مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة.

من الطرق السهلة، أيضاً، لزيادة كمية المياه المتناولة، شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ وقبل النوم؛ إذ يساعد تناول كوب من الماء البارد في الصباح على زيادة اليقظة. كما أن شرب الماء قبل النوم، يمكن أن يساعد على عدم جفاف الفم وظهور رائحة النفس الكريهة عند الاستيقاظ.

أخيراً، يمكن لمحبي المشروبات الغازية استبدالها بالمياه الغازية؛ إذ يعطي تناولها نفس شعور تناول المشروبات الغازية، ولكنها خالية من السعرات الحرارية، والسكّر، والمواد الاصطناعية الضارة بالصحة، كما أنها تحتوي على جميع فوائد المياه العادية.