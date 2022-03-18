تقييم احتمال اختفاء متغير "دلتا"

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أعلنت الدكتورة آنا تشيركاشينا، الخبيرة في هيئة حماية المستهلك بروسيا، أن 99 بالمئة من الإصابات بمرض "كوفيد-19" سببها متحور "أوميكرون".

وتشير رئيسة المجموعة العلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع للهيئة، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذه النسبة تشير إلى احتمال اختفاء متغير "دلتا" في روسيا.

وتقول، "نسبة الإصابات بمتحور "أوميكرون" في روسيا أكثر من 99 بالمئة... لذلك نظريا يمكن أن يختفي متغير >"دلتا"، وهذا ما نلاحظه في الوقت الحاضر".

وتضيف، عمليا لم تعد نسخة ووهان موجودة حاليا، لم تسجل أي إصابة في روسيا، كما لا تذكر في قواعد البيانات الدولية. ووفقا لها لم يكتشف أي متغير جديد خطير للفيروس التاجي المستجد في الوقت الحاضر.