فايزر وبيونتيك تسعيان للموافقة على الجرعة الرابعة من اللقاح...لمن تجاوزوا 65 عاماً

A + A -

افادت صحيفة واشنطن بوست بأن شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك تسعيان إلى الحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ لجرعة معززة ثانية للقاحهما المضاد لكوفيد-19 لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق.



وأثار مسؤولو الصحة الأميركيون، ومن بينهم خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، احتمال الحاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح.



ومن جهته، فقد أوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، للصحفيين الأسبوع الماضي أنه سيكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح لتعويض ضعف الحماية المكتسبة من الجرعة الثالثة.



وقال بورلا لصحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي إن البيانات تشير إلى أن جرعة رابعة من اللقاح تُحسن بشكل كبير الحماية من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مقارنةً مع الجرعة الثالثة بعد فترة زمنية تتراوح من ثلاثة إلى ستة أسابيع.