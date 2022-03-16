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خيارات غذائية قبل النوم

16
MARCH
2022
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أوضحت اختصاصية العلاج الغذائي، كريستين بيلي، أنّ «الجوع يتسبب في إفراز هورمون يمنع النوم. وإذا كنت تتضوّر جوعاً، وانخفضت مستويات الغلوكوز في الدم حقاً، فستبدأ في إنتاج الكثير من الكورتيزول، وهو هورمون التوتر، وسيمنع الميلاتونين. لذلك عليك أن تأكل شيئاً، فأنت لا تريد أن تتضوّر جوعاً، ولكن بنفس القدر لا تريد أن تكون شبعاً».
 
ومن المعلوم أنّ الكورتيزول يرتفع عندما تشعر بالتوتر أو الخوف أو الغضب أو أي نوع آخر من المشاعر التي يسببها التهديد.
 
ويصعب النوم عندما يكون الكورتيزول مرتفعاً، والشعور بالجوع الشديد يؤدي إلى ارتفاع هذا الهورمون. ومن ناحية أخرى، يُعد الميلاتونين هورموناً مرتبطاً بالتحكّم في دورة النوم. ويساعد الجسم في تحفيز النوم، وغالباً ما يتمّ تناول الميلاتونين كمُكمّل غذائي لمَن يعانون من اضطرابات النوم.
 
واقترحت بيلي التوقف عن تناول الطعام في وقت معيّن قبل النوم، ولكن من أجل النوم بشكلٍ أفضل، قالت: «بالنسبة لكثير من العملاء، أشجعهم على فعل ما يُسمّى الأكل المقيّد بالوقت. لذا، دعنا نحاول أن نجعلهم يأكلون في أقرب وقت ممكن ولكن بحلول الساعة 7:00 مساءً».
 
وتابعت: «مع ذلك، فإنّ تناول وجبة خفيفة من اللوز قبل النوم قد يساعد في النوم. ويجد البعض أنّهم إذا تناولوا طعاماً مُبكراً جداً، فقد يستهلكون وجبة خفيفة تكون مجرد حفنة من المكسّرات، وليست وجبة خفيفة كبيرة، قبل نحو ساعة أو ساعتين من ذهابهم إلى الفراش فقط لاستقرار نسبة السكّر في الدم».
 
ويحتوي اللوز على جرعة عالية من الميلاتونين. وتحتوي أوقية واحدة من اللوز الكامل على 77 ملغ من الماغنيزيوم و76 ملغ من الكالسيوم المهمّين للنوم والاسترخاء.
 
وتشمل الأغذية الأخرى التي تساعدك في النوم: الحليب الدافئ، وشاي البابونج، والكيوي، والكرز.
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