living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبيرة تغذية تحذر من الاستخدام غير المنضبط للمكملات الغذائية

16
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك مفاهيم خاطئة تنتشر بسرعة عن خصائص المكملات الغذائية، حتى أنه ليس للأطباء الوقت الكافي لدحضها.
 
وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن المكملات البيولوجية النشطة تنسب عادة إلى منتجات شبه طبية. وأحيانا تكون أرخص من الأدوية، ويؤكد منتجوها على سرعة تأثيرها وفعاليتها، وأنها منتجات طبيعية وليست "كيميائية". لذلك هناك أوهام كثيرة عن الخصائص العلاجية لهذه المكملات الغذائية.
 
وتضيف، يجب أن يدرك المستخدم أن سوق المكملات الغذائية كبيرة ومتنوعة، حيث في أفضل الأحوال يمكن شراء منتج غير مفيد، وفي أسوأ الحالات منتج يسبب الحساسية ويؤثر سلبا في الجسم.
 
وتقول، "المكملات الغذائية- هي دواء يمكن أن يكون له تأثير سام في الجسم وخاصة للكلى والكبد. وأحيانا تسبب تسمم الكبد وخلل في وظائف الكلى. و إذا كان الشخص يريد استخدام الأعشاب في العلاج وفي نفس الوقت يتناول أدوية معينة، فإنه لا يعلم عن التفاعل الذي قد يحصل بين الأعشاب والأدوية. هذه التفاعلات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. فمثلا قد يؤدي تناول المراة التي تستخدم حبوب منع الحمل، شاي الأعشاب المهدئ إلى حمل غير مرغوب به. لذلك قبل تناول المكملات الغذائية يجب استشارة الطبيب دائما".
 
ووفقا للقانون، المكملات الغذائية، هي مجرد إضافات غذائية، يمكن بمساعدتها تعويض المواد التي يحتاجها الجسم. كما أن تركيب هذه المكملات لا يخضع لنفس القيود التي تخضع لها الأدوية.
 
وتقول، "كل شيء يعتمد على مدى مسؤولية الشركة المنتجة. فقد تكون كمية المادة المذكورة على العبوة مختلفة تمامًا عن كمية المادة الموجودة فعلا في المكمل نفسه. و أحيانا قد لا يحصل الطبيب على النتائج المرجوة من وصفه المكملات الغذائية للمريض. فكيف إذا اشتراها الشخص من دون وصف الطبيب. بالتأكيد قد تتفاقم حالته أكثر، لأنه لا يعرف جميع خصائصها والآثار الجانبية المحتملة".
 
وتشير الخبيرة، إذا كان لا بد من تناول المكملات الغذائية فيجب على الشخص استشارة الطبيب ليكن على علم بالأدوية التي يتناولها. لأنه بعكس ذلك قد تحصل تفاعلات تحسسية وتنخفض فعالية الأدوية المستخدمة .
 
وتضيف، برأيي يمكن الاستغناء عن المكملات الغذائية باتباع نمط حياة صحي وتغذية صحيحة ونشاط بدني.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout