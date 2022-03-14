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دولة أوروبية تفتح باب تلقي جرعة لقاح رابعة لهذه الفئة

14
MARCH
2022
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فيما تشهد فرنسا زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس، السبت، فتح باب تلقي جرعة لقاح رابعة "لمن تجاوزوا الثمانين من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من 3 أشهر".
 
وقال كاستكس، في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان"، إنه يوصي "بشدة الضعفاء بسبب تقدمهم في السن أو إصابتهم بأمراض بالاستمرار في وضع الكمامة في الأماكن المغلقة وفي التجمعات الكبيرة".
 
استبعاد "تغيير الاستراتيجية"
ورغم إقراره بأن هناك حالياً "زيادة في الإصابات"، استبعد كاستكس "تغيير الاستراتيجية" في وقت ينتظر رفع معظم القيود، الاثنين، على غرار شهادة التلقيح، بحسب فرانس برس.
 
كما أضاف "أعلمنا المجلس العلمي أن المتحورة الفرعية بي-إيه-2 هي أبرز سبب" للطفرة الوبائية"، مردفاً: "إنها أكثر قابلية للانتقال من أوميكرون الأصلي، لكنها لا تبدو أكثر خطورة"، لافتاً إلى أن "الضغط في المستشفيات، الذي يظل معيارنا، يستمر في الانخفاض".
 
كذلك أوضح قائلاً: "سنفتح الآن باب الجرعة الرابعة لمن تجاوزوا الثمانين وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من 3 أشهر ويواجهون فقداناً تدريجياً للمناعة".
 
وضع الكمامة
يشار إلى أنه لن يكون وضع الكمامة إلزامياً اعتباراً من الاثنين، باستثناء من يستخدمون وسائل النقل ويقصدون المؤسسات الصحية.
 
ويطال تخفيف القيود خصوصاً المدارس والمتاجر والشركات التي سيكون لها خيار فرض الكمامة على موظفيها. أما دور السينما والمطاعم والمتاحف فلم تعد خاضعة لهذا الالتزام منذ نهاية فبراير الفائت.
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