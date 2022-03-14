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إذا كان هدفك فقدان الوزن.. نوعان من الطعام يجب تجنبهما

14
MARCH
2022
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يقول الخبراء إن هناك نوعين معينين من الأطعمة التي يجب تجنبهما إذا كان الإنسان يرغب في فقدان الوزن والحصول على جسم رشيق.
 
وذكر موقع "ويلز أونلاين" البريطاني أن أول طعام يجب تفاديه هو السكر، مضيفا أن هذا الأمر غير مستغرب، على اعتبار أننا نتناول الكثير من السكريات في وجباتنا اليومية (نحو 700 غرام أسبوعيا للفرد).
 
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أنواع السكريات التي يتناولها معظم البالغين والأطفال في المملكة المتحدة هي "سكريات مجانية"، أي لا تفيد الجسم في شيء. 
 
وتنصح الهيئة بأن لا يتجاوز البالغون أكثر من 30 غراما من السكريات يوميا (أي ما يعادل تقريبا 7 مكعبات سكر)، فيما يجب ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات أكثر من 24 غراما من السكريات في اليوم.
 
 أما النوع الثاني من الأطعمة التي يجب تجنبها، حسب "وليز أونلاين"، هو الكربوهيدرات المعقدة، وهي النشويات.
 
ويوجد هذا النوع من الكربوهيدرات في البطاطس والخبز والأرز والمعكرونة والحبوب. كل هذه الأطعمة، توفر مصدرا جيدا للطاقة، ويجب أن تشكل ما يزيد قليلا عن ثلث الطعام الذي نتناوله، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
 
وأضافت: "إذا كانت هذه النشويات تشكل أكثر من ثلث نظامك الغذائي، فمن المحتمل أنك تتناول الكثير من الطعام، الذي لا يفيد جسمك".
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