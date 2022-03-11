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بعد أنباء عن شجار وتبادل اتهامات.. نيمار يوضح حقيقة الخلاف بينه وبين دوناروما

11
MARCH
2022
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رد نيمار على المعلومات التي كانت قد نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الخميس بوجود مشاجرات بينه وبين حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
 
وخسر باريس سان جيرمان الأربعاء الفائت 1-3 أمام ريال مدريد، ليودع الفريق الفرنسي بطولة دوري أبطال أوروبا.
 
وكشفت صحيفة "ماركا" أن الشجار بين نيمار ودوناروما بدأ بنقاش قوي تبادلا خلاله الاتهامات في غرفة تبديل الملابس، وكاد أن يتطور إلى عراك بالأيدي لولا تدخل زملائهما في الوقت المناسب وفض الاشتباك، قبل أن يوضح نيمار أن كل هذه مجرد شائعات لا صحة لها.
 
ونشر نيمار جناح الفريق الباريسي محادثة جرت بينه وبين زميله دوناروما عبر تطبيق "واتساب" يتحدث فيها الثنائي حول الأخبار المنتشرة عن وجود خلاف بينهما.
 
وبدأت المحادثة من طرف دوناروما الذي أرسل لنيمار رابط خبر صحيفة "ماركا" التي تتحدث عن وجود المشكلة.
 
وأضاف الحارس الإيطالي: "أنا آسف حول ما حدث بالأمس، هذه الأخبار غير مقبولة".
 
وأجاب نيمار: "يا صديقي! استرخ! هذا يمكن أن يحدث في كرة القدم، نحن فريق ونحن معك".
 
وواصل: "ما زلت صغيرا جدا وسوف تكسب الكثير، حافظ على انتباهك ودعنا نستمر".
 
ثم كتب نيمار تدوينة عبر إنستغرام للكشف عن حقيقة الأنباء المنتشرة، حيث قال: "أكره المجيء إلى هنا والتحدث عن الأخبار، لكن ما ورد في المنشور السابق كذب".
 
وختم: "لم يكن هناك قتال داخل غرفة الملابس، الصحفيون غير الأكفاء الذين يريدون الترويج لأنفسهم، امنحوا أنفسكم قسطا من الراحة، حسنا؟".
 
يذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة نادي بوردو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي الأحد المقبل.
روسيا اليوم
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