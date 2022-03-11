أطعمة "صحية" يمكن أن تجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس

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يمكن لاتباع روتين تنظيف أسنان بالفرشاة مرتين يوميا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وإجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب أن يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان.

ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان وتتسبب في التسوس.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن: "النظام الغذائي والتدخين وشرب الكحول لها أيضا تأثير على صحة الأسنان".

ويقول الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان في Impress، إن الحمضيات يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان. موضحا: "البرتقال والليمون والغريب فروت كلها لذيذة مثل الفواكه والعصائر وتشتهر بفيتامين C. فقط تأكد من مراقبة الكمية التي تستهلكها، ومع ذلك، فهي حمضية للغاية ويمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس بمرور الوقت".

ويمكن أن يكون للأطعمة الأخرى أيضا تأثيرات سلبية. ومن المعروف أن الحد من كمية السكر الذي تتناوله وتشربه مهم لمنع تسوس الأسنان.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن الكثير من السكريات التي نأكلها ونشربها موجودة في الأطعمة والمشروبات مثل المشروبات الغازية وعصير الفاكهة والمربى والفواكه المجففة.

وتقول الهيئة: "توجد السكريات بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفاكهة والحليب، لكننا لسنا بحاجة إلى تقليل هذه الأنواع من السكريات".

ولكن عندما يتم عصر الفاكهة أو مزجها، كما هو الحال في العصائر، يتم إطلاق السكريات من بنية الفاكهة.

وتتابع الهيئة: "بمجرد إفراز هذه السكريات، يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان، لذلك من الأفضل شرب عصير الفاكهة أو العصائر في أوقات الوجبات".

وعلاوة على ذلك، هناك أطعمة يمكن أن تصبغ (تلون) الأسنان. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن النبيذ ودخان السجائر والشاي والقهوة كلها تتسبب في تصبغ الأسنان.

وتوضح الهيئة: "يمكن لطبيب الأسنان أو أخصائي الصحة أن يمنح الأسنان تنظيفا احترافيا، ما قد يساعد في تقليل تلونها".

وتشير الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA): "إن فمك وأسنانك ولثتك أكثر من مجرد أدوات للأكل. إنها ضرورية للمضغ والبلع - الخطوات الأولى في عملية الهضم. وفمك هو نقطة التلامس الأولية لجسمك مع العناصر الغذائية التي تستهلكها. لذا فإن ما تضعه في فمك لا يؤثر على صحتك العامة فحسب، بل يؤثر أيضا على صحة أسنانك ولثتك. وفي الواقع، إذا كانت تغذيتك سيئة، فإن العلامات الأولى غالبا ما تظهر في فمك".

وتوصي الجمعية، من أجل صحة الأسنان، بالحد من الأكل والشرب بين الوجبات.

وتقول: "لسوء الحظ، يختار معظم الناس أطعمة مثل الحلويات ورقائق البطاطس للوجبات الخفيفة، والأطعمة التي تضر الأسنان من خلال تعزيز تسوس الأسنان. وإذا كنت تتناول وجبة خفيفة، فاجعلها خيارا مغذيا، مثل الجبن أو الزبادي أو الفواكه أو الخضار أو المكسرات، لصحتك العامة وصحة أسنانك".

ولحسن الحظ، هناك أيضا أطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الأسنان. وأوضح الدكتور خالد قاسم: "التوت الأزرق يحتوي على نسبة منخفضة جدا من السكر وهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، ما يساعد على منع اللثة من المعاناة من أمراض مثل التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن".

وأضاف: "الشوكولاتة المفضلة لدى الوجبات الخفيفة، تساعد في الواقع على محاربة تسوس الأسنان لأن حبوبها تحتوي على عوامل قوية مضادة للبكتيريا. وهذا لا يعني أنه يجب عليك تناول الشوكولاتة بإفراط، ولكن كمية صغيرة تكفي لمنع التسوس".