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"حيل سهلة" للتغلب على الأرق والنوم سريعا

9
MARCH
2022
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تقول بعض الإحصائيات إن ما بين 25 إلى 47 بالمئة من البالغين ينامون أقل من 7 ساعات في اليوم، وهو الأمر الذي يضر بصحتهم.
 
ففي بعض الأحيان، يصعب على الإنسان النوم لمدة يومين بسبب حدث يؤرق باله، وهو ما يسمى "الأرق قصير المدى"، فيما يحدث "الأرق طويل الأمد" أو "الأرق المزمن" حين يصعب عليه النوم لمدة شهر أو أكثر.
 
وحسب ما ذكر موقع "يو إس نيوز" الأميركي، فإنه لا ينصح بتجربة أدوية النوم كخطوة أولى لمحاربة الأرق، مبرزا أنه يجب اللجوء لبعض التقنيات والحلول السهلة التي تساعد على النوم بشكل أسرع.
 
وأوضح المصدر أن تمارين التأمل يمكن أن تكون مفيدة، مضيفا: "قد ينجح ذلك في حال كنت ممارسا لهذا النوع من التمارين".
 
ويقول الخبراء إن تمارين التأمل تساعد على تقليل القلق والتوتر، مشيرين إلى أن الاعتياد على ممارستها بشكل مستمر يمنح الإنسان شعورا بالاسترخاء والقدرة على النوم سريعا.
 
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وفي حال لم ينفع التأمل، فيمكن اللجوء إلى تقنيات التنفس العميق، والتي تبث أنها تقلل التوتر بشكل ملحوظ.
 
وقال "يو إس نيوز" إنه يمكن تجريب تقنية "4-7-8"، أي أخذ نفس عميق لمدة 4 ثوان، ثم حبس الأنفاس لمدة 7 ثوان، وبعدها يمكن التنفس ببطء مع العد من واحد إلى ثمانية، مشيرا إلى أن تكرار هذه الخطوات سيشعرك بمزيد من الراحة.
 
كما ينصح الأطباء دائما بالالتزام بما يصفونه بـ"آداب النوم"، والتي تتضمن الذهاب إلى الفراش يوميا في وقت محدد، وتجنب القيلولة في النهار، وتجنب الكافيين في وقت متأخر من اليوم، إضافة إلى الابتعاد عن الأضواء في غرفة نومك.
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