living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إحصاء كورونا: أكثر من 6 ملايين وفاة بكوفيد في العالم منذ بدء الجائحة

8
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لقي أكثر من 6 ملايين شخص حتفهم بكوفيد في العالم منذ تفشي الوباء، بحسب تعداد لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" اليوم استنادا إلى معلومات رسمية.

وأحصت الوكالة 6,001,585 وفاة بالفيروس حتى الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تستمر أعداد الإصابات والوفيات بالانخفاض في غالبية مناطق العالم، باستثناء آسيا حيث تواجه هونغ كونغ أسوأ تفش على الإطلاق، وأوقيانيا حيث سجلت نيوزيلندا ارتفاعا في أعداد الإصابات.

وانخفض معدل الوفيات اليومية على مستوى العالم في الأيام السبعة الماضية إلى 7170 وفاة، بتراجع بنسبة 18 في المئة خلال أسبوع، مواصلا نهجا بدأه منذ ذروة موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون في منتصف شباط على رغم تخفيف العديد من الدول تدابير الحد من الفيروس.

وسجلت الولايات 960,311 وفاة بفيروس كورونا المستجد، هي أعلى حصيلة في العالم تليها البرازيل (652,341) والهند (515,102).

وفيما يسعى جزء كبير من العالم للتعايش مع المرض، لا تزال الصين ملتزمة القضاء عليه وطلبت من هونغ كونغ تطبيق سياسة "صفر كوفيد" على غرارها.

وأطلقت هونغ كونغ خططا مثيرة للجدل تقضي بإجراء فحوص لجميع سكانها البالغ عددهم 7,4 ملايين نسمة وبناء مخيمات عزل. وارتفع عدد الاصابات الأسبوعية في المدينة بمقدار الضعف خلال أسبوع مسجلا 290,987 حالة إصابة فيما ازدادت أعداد الوفيات بأكثر من 3 مرات مسجلة 1543 وفاة.

وتستند أرقام "وكالة الصحافة الفر نسية" إلى أعداد الوفيات بكوفيد الصادرة عن سلطات الصحة الوطنية.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى بمرتين أو ثلاث.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout