إحصاء كورونا: أكثر من 6 ملايين وفاة بكوفيد في العالم منذ بدء الجائحة

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لقي أكثر من 6 ملايين شخص حتفهم بكوفيد في العالم منذ تفشي الوباء، بحسب تعداد لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" اليوم استنادا إلى معلومات رسمية.



وأحصت الوكالة 6,001,585 وفاة بالفيروس حتى الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش.



وتأتي هذه الحصيلة في وقت تستمر أعداد الإصابات والوفيات بالانخفاض في غالبية مناطق العالم، باستثناء آسيا حيث تواجه هونغ كونغ أسوأ تفش على الإطلاق، وأوقيانيا حيث سجلت نيوزيلندا ارتفاعا في أعداد الإصابات.



وانخفض معدل الوفيات اليومية على مستوى العالم في الأيام السبعة الماضية إلى 7170 وفاة، بتراجع بنسبة 18 في المئة خلال أسبوع، مواصلا نهجا بدأه منذ ذروة موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون في منتصف شباط على رغم تخفيف العديد من الدول تدابير الحد من الفيروس.



وسجلت الولايات 960,311 وفاة بفيروس كورونا المستجد، هي أعلى حصيلة في العالم تليها البرازيل (652,341) والهند (515,102).



وفيما يسعى جزء كبير من العالم للتعايش مع المرض، لا تزال الصين ملتزمة القضاء عليه وطلبت من هونغ كونغ تطبيق سياسة "صفر كوفيد" على غرارها.



وأطلقت هونغ كونغ خططا مثيرة للجدل تقضي بإجراء فحوص لجميع سكانها البالغ عددهم 7,4 ملايين نسمة وبناء مخيمات عزل. وارتفع عدد الاصابات الأسبوعية في المدينة بمقدار الضعف خلال أسبوع مسجلا 290,987 حالة إصابة فيما ازدادت أعداد الوفيات بأكثر من 3 مرات مسجلة 1543 وفاة.



وتستند أرقام "وكالة الصحافة الفر نسية" إلى أعداد الوفيات بكوفيد الصادرة عن سلطات الصحة الوطنية.



وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى بمرتين أو ثلاث.