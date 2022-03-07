living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هوس الحميات الغذائية.. انتشار يتجاهل المخاطر الصحية

7
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصبح فقدان الوزن مصدر قلق كبير لدى جيل اليوم، خاصة بين الشباب الذين يتطلعون إلى الحصول على قوام مثالي ومميز، ولتحقيق ذلك الهدف قد يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ممارسات غذائية خاطئة.
 
وتقول جمعية الحمية الأميركية، إن الأنظمة الغذائية المبتدعة هي نوع من الحمية يضمن فقدان الوزن بشكل فوري دون الحاجة إلى ممارسة التمارين أو الأنشطة البدنية، ولكنه لا يعتمد على أدلة علمية واضحة، وبالتالي يعتبر نظاما غذائيا غير آمن ويمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية مثل تلف الكلى واضطراب السوائل في الجسم.
 
الحميات المبتدعة
ووفقا لدراسة نشرها موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن الحميات المبتدعة تقدم أطعمة لذيذة ومفضلة لدى الشخص المستهدف، ولكنها تضع قيودا شديدة على عناصر غذائية معينة، مضيفة أن الفكرة وراء هذه الأنواع من الأنظمة الغذائية هي تعديل أنماط الأكل والحفاظ على النشاط البدني.
 
وتضم الحميات الغذائية المبتدعة العديد من الأنظمة مثل: النظام الكيتوني، النباتي، نظام أتكينز، نظام كامبردج، نظام سليم فاست، لكن بعض الأنظمة مثل الكيتوني وأتكينز تتميز بفوائد صحية كثيرة.
 
وتعود أسباب رواج الحميات الغذائية المبتدعة رغم كونها غير آمنة، أنها تضمن فقدانا فوريا للوزن، كما تدفعها استراتيجيات تسويقية قوية، تقنع الناس بنجاح الحمية الغذائية في تحسين ظروف حياتهم وصحتهم، من دون بذل الكثير من الجهد.
 
وينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن يتضمن جميع العناصر الغذائية، بما في ذلك الأطعمة المفضلة ولكن بكميات قليلة، دون حرمان، مع الاعتماد على الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبذور واللحوم الخالية من الدهون واستهلاك الكثير من الماء.
 
ويؤكد الخبراء إن مجرد اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن هو أمر غير صحي على المدى الطويل، لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، لذلك ينصحون الأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم باستشارة أخصائي تغذية لتحديد نظام غذائي يناسب حالتهم الصحية، وألا يتوقعون أبدا نتائج سريعة في فترة وجيزة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout