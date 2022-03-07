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هل يعاني ابنك من نقص الشهية؟.. إليك حلا سحريا بمكونات من مطبخك

7
MARCH
2022
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يمثل إطعام الأطفال وحصولهم على تغذية كافية ومفيدة تحديًا كبيرًا للكثير من الآباء، خاصةً خلال سنواتهم الأولى حيث أن أي نقص في سنوات النمو يمكن أن يؤثر على صحة الأطفال. ولكن يكون من الصعب غالبًا إرضاء الأطفال في الأكل، وربما يعود ذلك إلى ضعف الشهية، وهو الأمر الذي يفسح المجال لأوجه القصور. وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India يمكن الاستفادة من بعض المكونات البسيطة المتاحة في المنزل لعلاج مشكلة نقص شهية الأطفال.
 
أسباب ضعف شهية الأطفال
يختار الأطفال في الكثير من الأحيان الأطعمة ذات المذاق الجيد والشهية وهو الأمر الذي يترتب عليه عدم الحصول على تغذية صحية متنوعة. كما يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى تؤثر على شهية الأطفال مثل الإمساك والانتفاخ والبرد والحمى ونمط الحياة المستقرة أو الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الزيت. وفيما يلي ترشيحات لبعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تعزيز الشهية المنخفضة للأطفال.
 
شاي الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة تساعد في تقليل انتفاخ البطن وتحسين الهضم وزيادة معدل الأيض مما يعزز الشهية. يمكن تحلية شاي الزنجبيل للأطفال بإضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل، مما يجعله مشروبًا حلو المذاق ومنعش ويُحسن الهضم.
 
مشروب الشمر
لتحضير هذا المشروب الحلو والصحي، يمكن نقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء طوال الليل. ثم يصفي الماء في الصباح ويتناوله الطفل قبل وجبة الفطور. يساعد مشروب الشمر على طرد السموم من الجسم كما يعمل كفاتح للشهية عن طريق زيادة معدل الأيض. ويمكن أن يساعد وجود الإنزيمات والألياف في الشمر على تقليل الانتفاخ وتؤدي الألياف إلى تخفيف الإمساك مما يساعد أيضًا في تحسين الشهية.
 
القرفة والريحان
يتم تخمير قطعة واحدة من عود القرفة مع 5-7 أوراق ريحان في 1 كوب من الماء. ثم يتم تصفية الخليط قبل إضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل ورشة من الفلفل الأسود. يساعد هذا المشروب الصحي في زيادة معدل الأيض ويحسن الشهية الضعيفة.
 
 
مزيج الخل والليمون
ينصح الخبراء باستخدام عبوة زجاجية كبيرة عند تحضير المزيج، على أن يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض وملعقتين كبيرتين من العسل ونصف لتر من الماء الدافئ إلى نصف لتر من عصير الليمون. وبعد التقليب جيدًا يتم إحكام إغلاق العبوة الزجاجية. يوصي الخبراء بإعطاء الطفل 2-3 ملاعق كبيرة كل يوم، بهدف تحقيق نتائج ملموسة في الشهية وزيادة معدل الأيض والتمتع بصحة جيدة.
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