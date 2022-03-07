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الأسوأ على الإطلاق.. تجنب هذه الأطعمة لخسارة الوزن

7
MARCH
2022
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قد يكون فقدان الوزن أمراً صعباً ومحيراً خصوصاً لتناول الأطعمة الصحية من غيرها، وهذا يشمل التخلص من الكربوهيدرات المكررة والسكريات.
 
وليس من السهل تحديد الأطعمة التي هي في الواقع الأفضل، لكن خبراء صحة صنفوا أبرز الأطعمة التي قد تعتبر الأسوأ على الإطلاق لمن يريدون خسارة الوزن، بحسب موقع Eat this Not That.
 
واعتبرت خبيرة التغذية لورين هاريس أن أطباق "أكي" مليئة بالفواكه الطازجة، ولكن يمكن أن تحتوي على 500 إلى 800 سعرة حرارية، بالإضافة إلى ما يكفي من السكر لبضعة أيام اعتماداً على ما تضيفه إليها.
 
السوتشي
كذلك، قالت إن لفة تونة حارة واحدة تحتوي على حوالي 100 سعرة حرارية، وذلك أكثر من لفة التونة العادية الخالية من المايونيز الحار.
 
وأكدت ضرورة التركيز على المأكولات البحرية مع الخضار والحساء القائم على المرق، أو اختيار عنصر واحد يحتوي على سعرات حرارية أقل.
 
حلوى خالية من السكر
في موازاة ذلك، أوضحت خبيرة الصحة أن الحلوى الخالية من السكر لا تعني بالضرورة أنها صحية أو خالية من السعرات الحرارية.
 
وأضافت أن أي شخص يفرط في تناول هذه الحلوى سيسبب كحول السكر المستخدم مثل السوربيتول بضائقة شديدة في الجهاز الهضمي.
 
شطائر "الرابز"
إلى ذلك، أشارت إلى أن الشطائر أو اللفائف (الرابز) تبدو رقيقة حيث يعتقد الكثيرون أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل، إلا أنها قد تحتوي على سعرات حرارية أكثر من تلك الموجودة في شريحتين عاديتين من الخبز.
 
ونصحت عمل تلك الشطائر في المنزل باستخدام خبز منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما بين 70-110 سعرة حرارية لكل منهما.
 
 
وجبات خفيفة مصنعة
ومن الأطعمة التي تعتبر الأسوأ على الإطلاق الوجبات الخفيفة المصنعة التي تحتوي على سكر ودهون وسعرات حرارية مضافة.
 
إذ ينصح الخبراء باختيار وجبات قائمة على الأطعمة الكاملة مثل التفاح واللوز والموز وزبدة الجوز والحمص والجزر، بدلاً من كيس رقائق البطاطس.
 
سلطات الوجبات السريعة
في الأثناء يحذر المختصون من سلطات الوجبات السريعة التي تحتوي على حصص غذائية كبيرة جداً، بالإضافة إلى أنها تبدو صحية في المطاعم وأماكن الوجبات السريعة لكنها مليئة بالدهون والسعرات الحرارية الزائدة.
 
ومن الأفضل دائماً محاولة صنع السلطة الخاصة بك في المنزل. إذا كنت تأكل بالخارج، فستحتاج إلى التحقق القيم الغذائية، وطلب الصلصة الخاصة على الجانب، وتجنب تلك الإضافات مثل الخبز المحمص والفواكه المجففة.
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