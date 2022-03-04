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على طريق الأسطورة.. هل يعيد موسيماني زمن الأهلي الجميل؟

4
MARCH
2022
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استطاع البرتغالي مانويل جوزيه أن يقود النادي الأهلي المصري إلى التتويج بـ20 بطولة، مع تقديم أداء مبهر في أغلب المواسم، الأمر الذي جعله بمثابة مرجع في التدريب.
 
وجاءت فترة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التي بدأت في الربع الأخير من عام 2020، لتذكر البعض بحقبة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، وتبدأ المقارنات بينهما.
 
وجه المقارنة
 
بيتسو موسيماني فاز مع الأهلي بخمسة ألقاب، توج بدوري الأبطال مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين، وعانق ذهبية كأس مصر مرة، وفاز ببرونزية مونديال الأندية مرتين.
 
انتصارات موسيماني بنتائج كبيرة خاصة في الموسم الحالي، أعادت إلى الأذهان انتصارات الأهلي في عهد البرتغالي مانويل جوزيه خاصة على الفرق الكبرى.
 
الأهلي هزم الهلال السعودي (4-0) في مونديال الأندية، وبنفس النتيجة هزم الإسماعيلي والمقاصة، وبنتيجة (4-1) أسقط سموحة وفاركو، وتفوق على الزمالك في الدوري (5-3).
 
ويقول الناقد الرياضي، محمد الفرماوي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ما حققه بيتسو موسيماني مع الأهلي يضعه بكل أريحية بين أساطير النادي الأهلي، لكن الاستمرار لسنوات طويلة والاستمرارية في السيطرة على الألقاب محليا وقاريا تنقصه قبل المقارنة مع جوزيه.
 
وأضاف الفرماوي :"الفوز بخمس بطولات مع الأهلي لا يجعلك في نفس مرتبة مدرب آخر فاز بـ20 لقبا، لكنه يمنحك الفرصة للاقتراب منه لو حافظت على نفس المُعدل والأداء".
 
وتابع الفرماوي :"استمرار موسيماني مع الأهلي سيكون مفيدا للطرفين، وسيجعل إمكانية المقارنة مع جوزيه أكثر واقعية بعد عدة سنوات إذا واصل النجاح المبهر الذي بدأ به مسيرته في القلعة الحمراء، خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا".
 
رد بيتسو
 
المقارنة بين موسيماني وجوزيه، وصلت إلى مسمع المدرب الجنوب، ليعلق في حديث مع وسائل إعلام، أثناء مشاركته في مونديال الأندية الأخير بالإمارات، ويؤكد أنه يعمل في الأهلي منذ 15 شهرا فقط.
 
وأضاف بيتسو :"عمل جوزيه في الأهلي لمدة 7 سنوات، أما أنا فبدأت فقط منذ 15 شهرا، عندما أمكث في الأهلي لسبع سنوات، وقتها يمكنكم المقارنة".
 
موسيماني تحدث عن الفوارق الفنية بين جيله وجيل جوزيه، مشيراً إلى أن البرتغالي كان لديه لاعبون أكفاء أمثال محمد بركات ووائل جمعة، بينما بيتسو لا يمتلك هذه النوعية من اللاعبين حاليا، على حد وصفه.
 
ويُعلق محمد جابر أحد مشجعي الأهلي الذي لم تفوته أي مباراة للقلعة الحمراء داخل مصر منذ سنوات، قائلاً :"مانويل جوزيه تحول من مدرب أجنبي جاء ليعمل في الأهلي إلى شخص ينتمي بكل حواسه إلى النادي الأهلي، وبالتالي لا وجه للمقارنة".
 
وأتم جابر حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلاً :"هناك انقسام بين الجماهير حول طريقة لعب بيتسو في كثير من المباريات، من الممكن أن يصل موسيماني إلى عدد بطولات جوزيه لو استمر لسنوات طويلة في القلعة الحمراء، لكن لا أظن أنه سيرث حب الجمهور بنفس القدر الذي حصل عليه جوزيه بسبب مواقفه خارج الملعب قبل داخله، وانتمائه الكبير للنادي الذي يعتز به ويتحدث عنه حتى الآن".
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