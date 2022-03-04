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آلام المفاصل : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

4
MARCH
2022
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تتنوّع أسباب آلام المفاصل ويُمكن أن تُعزى إلى تآكل الغضاريف (فرط الاستعمال) ، والالتهاب ، والرضوض، والروماتيزم rheumatism ، وكُلاس الغضاريف (نقرس كاذب) وفي هذا الإطار ، يُمكن أن تكون نسبة حمض اليوريك مرتفعة أو طبيعية في الدم . تُشخَّص حالة المريض الذي يعاني من آلام المفاصل في أكثر من 4 مفاصل في جسمه بـ " التهاب المفاصل " polyarthritis (ويُمكن أن تتضمّن هذه الحالة الأعراض التالية : التورّم ، والاحمرار ، والآلام) ونذكر أيضًا أنّ الالتهاب يقلّل من لزوجة السائل . 
 
علاوةً على ذلك ، يُمكن أن يكون الألم المرتبط بالقيام بالأنشطة البدنية ناتجًا عن التهاب الوتر tendinitis أو الفُصال العَظميّ osteoarthritis . إنّ استبعاد احتمال الإصابة بهشاشة العظام osteoporosis يُعَدّ أمرًا مهمًّا لدى المسنّين خصوصًا . أما التحريك المفصليّ الزائد فقد يكون مرتبطًا بأمراض مناعة ذاتية أخرى مثل مرض الذّئبة الحماميّة المجموعيّة systemic lupus erythematosus . وقد يُعزى التهاب الإحليل urethritis والتهاب الملتحمة conjunctivitis إلى التهاب المفاصل التفاعلي Reiter syndrome (الكلاميديا) .
 
وأخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أنّ التصوير بالرّنين المغناطيسي MRI هو الأفضل للأنسجة اللّينة ، ويَكمُن العلاج في معالجة السبب وقد يشتمل على العلاج بحمامات السباحة وبواسطة الثلج ، كما يُمكن استخدام الأشرطة اللاصقة لتثبيت المفاصل وتخفيف الآلام أو استخدام دواء لايدوكين lidocaine المخدّر بشكلٍ موضعي ، وصولاً إلى تناول مسكّنات الألم عن طريق الفم ، أو الـ " غلوكوزامين " glucosamine ، أو الكورتيزون أو حتى إجراء عملية جراحية يوصي بها الطبيب . 
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