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خبيرة تتحدث عما يمكن تناوله وينبغي تجنبه قبل النوم!

2
MARCH
2022
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يمكن أن يساعدك تناول فاكهة معينة قبل النوم وعدم تناول بعض الأطعمة الأخرى على النوم بسرعة.
 
وناقشت أخصائية التغذية روزي ميلن، ما يجب تناوله وعدم تناوله للمساعدة في النوم، مع "إكسبريس".
 
وقالت روزي: "إذا شربت فنجانًا من القهوة بعد العشاء في الساعة 9 مساء، فبعد أربع ساعات سيظل نصف الكافيين في مجرى الدم مما يبقيك مستيقظا. تأكد من أن فنجان القهوة الأخير لا يتجاوز الساعة الثانية بعد الظهر".
 
وقالت خبيرة التغذية: "الكحول حقا يزعج النوم. لذا ربط بنوعية النوم الرديئة ومدة النوم. ووجدت مراجعة لـ 27 دراسة أن الكحول يقلل من كمية نوم حركة العين السريعة (REM) التي تحصل عليها".
 
وأضافت روزي: "احترس من قطع البسكويت قبل النوم - خاصة التي تحتوي على الشوكولاتة، حيث تحتوي على مادة الكافيين التي تؤثر على النوم. والكافيين يؤخر إفراز الميلاتونين وهو الهرمون الذي يخبر الجسم بالنوم".
 
ونصحت الخبيرة بأن هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد الشخص على النوم.
 
وقالت: "أفضل الأطعمة التي يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى الفراش - خاصة إذا كنت جائعا هي اللوز والكرز وشاي البابونج. فالكرز يحتوي على الميلاتونين واللوز يحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم الذي يساعد العضلات على الاسترخاء وشاي البابونج مهدئ جدا للجسم".
 
كما يمكن أن يساعد على النوم أيضا فصل الكهرباء قبل النوم بساعات قليلة وممارسة الرياضة في النهار.
روسيا اليوم
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