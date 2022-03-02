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متلازمة ما بعد "كوفيد-19" لدى مرضى "أوميكرون"

2
MARCH
2022
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أعلنت الدكتورة تاتيانا روجينتسوفا، نائبة مدير العمل السريري في معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بموسكو، أن متلازمة ما بعد "كوفيد-19" اقل شيوعا لدى المتعافين من متحور "أوميكرون".
 
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المتعافين من المرض يشكون عادة من الضعف العام وضعف الذاكرة والصداع ومشكلات في مستوى ضغط الدم.
 
وتقول، "إن متلازمة ما بعد "كوفيد-19"، أقل انتشارا بين المتعافين من متحور "أوميكرون". وفي حال ظهورها تكون على شكل ضعف عام ودوخة وصداع وضعف الذاكرة وانخفاض أو ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب عملية الهضم وأحيانا فقدان حاسة الشم أو التذوق".
 
وتضيف، هذه الأعراض بصورة عامة لا تختلف عن تلك التي كانت تنتشر سابقا، ولكنها أقل شدة وانتشارا . لأن مسار متلازمة ما بعد "كوفيد-19" يعتمد ليس فقط على السلالة، بل وعلى الاستجابة المناعية للمريض وحالته الصحية العامة وتلقيه العلاج في الوقت المناسب.
 
ومن جانبه يقول الدكتور بافل تشوخليايف، الباحث العلمي في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، أن مظاهر متلازمة ما بعد "كوفيد-19" يمكن علاجها، ولكن قد يستغرق الشفاء التام وقتًا طويلاً.
 
ويضيف، من أجل التعافي التام، يجب على المريض اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والألياف الغذائية والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والعناصر المعدنية. كما يحتاج من كان مسار مرضه شديدا إلى تمارين إعادة التأهيل.
روسيا اليوم
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