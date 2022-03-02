living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وصفة سحرية بسيطة تحمي القلب من "القاتل الأكبر"

2
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتجاهل كثيرون ممارسات يومية بسيطة تحمي قلوبهم من أمراض فتاكة لا ترحم، رغم أنها بسيطة ولا تستهلك وقتا وجهدا كبيرين.

ويقول موقع (cobizmag) إن أمراض القلب هي المسبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا.

ويمكن عبر تبني ممارسات يومية بسيطة تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة العمر، ومنها:

الإقلاع عن التدخين: ترك هذه العادة السيئة ليس أمرا هينا، رغم أنه المسبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية.

وبحسب أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن وفاة واحدة من كل أربع وفيات في أمراض القلب والأوعية الدموية ناتجة عن التدخين.

وقد يحتاج الشخص إلى دعم من صديق أو أحد أفراد العائلة، إذ يمكن لهؤلاء أن يساعدوك في البقاء إيجابية والاستمرار في تغيير نشاطك، كأن يدعوك لنزهة الحديقة القريبة من المنزل بدلا من تدخين السجائر.

النشاط البدني: لقد كتب الكثير في أهمية النشاط البدني لصحة الجسم عموما والقلب خصوصا، لكن كثيرين يتكاسلون عن ممارسة هذا النشاط بسبب الانشغال وطبيعة الحياة الأسرية.

ومن الأفضل، مهما كانت الانشغالات، أن يمارس الإنسان نشاطا بدنيا حتى وإن كان بسيطا مثل ركوب الدراجات الهوائية أو المشي.

وينصح بالقيام بنشاطات صغيرة تؤدي إلى إحداث تغييرات في الحياة اليومية مثل صعود الدرج عوضا عن استخدام المصاعد. وطبقا لجمعية القلب الأميركية، فإن النشاط البدني المنتظم إلى القوي يقلل من أمراض القلب بنسبة 30 إلى 40 بالمئة.

التخفيف من الصوديوم: إن الإنسان بحاجة إلى معدن الصوديوم، الذي يتوفر في الملح، لكن الكثير منه يعني عمليا زيادة ضغط الدم، وهو بدوره عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستهلاك الصوديوم في حدود لا تتجاوز 2300 ملليغرام (تعادل معلقة صغيرة)، ويمكن استبدال الملح بالتوابل والأعشاب اللذيذة مثل الريحان وإكليل الجبل.

سجل الامتنان: لا ضير في تسجيل الامتنان لمن قدم لك المساعدة أو حتى التعبير عنها بصوت عال، فهذا يساعدك على تعزيز المشاعر الإيجابية التي تحسن صحة القلب.

تنظيف الأسنان يوميا: هذا أمر بديهي يعرفه الجميع، لكن المقصود هنا ليس فقط تنظيف الأسنان بالفرشاة، بل استخدام الخيط.

والسبب في ذلك هو العديد من الدراسات أظهرت أن البكتيريا الموجودة في الفم، تشارك في تطور أمراض اللثة يمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم، وتؤدي لاحقا إلى ارتفاع البروتين التفاعلي، وهو علامة على التهاب الأوعية الدموية، وقد يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بالأمراض.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout