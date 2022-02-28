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ماذا لو أكلت موزة يوميا؟

28
FEBRUARY
2022
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رغم سماعنا بشكل دائم لمقولة "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، ولكن الدراسات الجديدة تؤكد أن تناول الموز يوميا يمكن أن يكون بنفس الجودة، لاحتوائه على فيتامينات وعناصر أساسية للصحة.
 
ووفقا لموقع Healthline، يجب الالتزام بتوصية تناول موزة واحدة أو اثنتين في اليوم وليس أكثر لكي لايؤدي إلى زيادة الوزن أو نقص في العناصر الغذائية، فالإفراط بتناول أي نوع من الطعام قد يؤدي إلى مشكلات صحية.
 
ووصلت الدراسات إلى أن تناول موزة يوميا يزيد من صحة الجسم وذلك بسبب العديد من الخصائص الذي يحتويه الموز ومنها :
 
يدعم صحة الأمعاء: وفقا لمراجعة دراسة أجريت عام 2017 في نشرة التغذية ، يحتوي الموز على نشا مقاوم ، والذي يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، الضرورية لصحة الأمعاء، لذلك يساهم الموز في  استقرارعمل الأمعاء  وتوفير العناصر الغذائية للميكروبيوم.
 
إنقاص الوزن: يمكن أن يساعد تناول الموز يوميا على تحقيق الأهداف في إنقاص الوزن،وذلك بسبب احتواء الموز على الألياف والبروتين الذي يعطي احساسا بالشبع لفترة أطول، على الرغم من احتوائه على ما يزيد قليلاً عن 100 سعر حراري للقطعة.
 
تحسين وزيادة نضارة البشرة: يغير الموز قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد، ذلك بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز، وخاصة المنغنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين،و بالتالي يزيد من نضارة البشرة و التخفيف من علامات التقدم في السن.
 
العمل على تحسين طاقة الجسم: يمكن أن يكون الموز مفيدا في زيادة مستويات الطاقة ويمنع الشعور بالإرهاق طوال اليوم، ووجدت نتائج دراسة PLOS One 2012 أجريت على الرياضيين الذكور أن أولئك الذين يتزودون بمشروب رياضي  لزيادة الطاقة كل خمسة عشر دقيقة على عكس الرياضين الذين يتناولون الموز والماء كان أداؤهم أسوأ بشكل عام في سباقات الدراجات لمسافات طويلة،  حيث كان هناك ارتباط مباشر بين تناول الموز وزيادة مستويات الطاقة في الأداء.
 
 الحصول على البوتاسيم ودعم صحة القلب: يشتهر الموز باحتوائه على البوتاسيوم، الذي يدعم بدوره صحة القلب و بحسب الدراسات لا يستهلك معظم الناس ما يكفي من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي اليومي، والذي غالبا ما يكون لهذا النقص تأثير مباشر على التحكم في ضغط الدم ومكونات أخرى لصحة القلب ويوضح موقع  Healthline  أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم - أي أكل الموز كل يوم - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27٪. 
 
تعزيز الرؤية خلال الليل والنهار: وفقا للمعهد الوطني للصحة، يحتوي الموز على فيتامين أ، الذي يعمل على حماية العينين والحفاظ على الرؤية الطبيعية، وتحسين الرؤية في الليل، ليضاف الموز إلى الجزر الذي يؤمن هذا الفيتامين.
روسيا اليوم
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