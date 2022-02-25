living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن طريقة لسد نقص فيتامين "د" من دون أدوية

25
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت خبيرة التغذية الروسية إيلينا فوسكريسنسكايا، عن الأطعمة، التي تساعد على تعويض نقص فيتامين "د" في الجسم.
 
وقالت فوسكريسنسكايا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "حوالي 90% من فيتامين (د) ينتج في الجسم من الأشعة فوق البنفسجية. لكن الصيف في روسيا قصير، وعليك الحصول عليه من الطعام. يوجد معظم فيتامين (د) في الأسماك الدهنية. سمك السلمون البري والرنجة، يعد الماكريل والسردين وسمك السلمون والسلمون الوردي والهلبوت وكبد سمك القد والمحار والكافيار الأحمر والأسود مصادر ممتازة لفيتامين د ، كما يمكنك أيضا العثور على فيتامين د في فطر الغابة الذي تغذيته الشمس، ولكن الفطر من السوبر ماركت، للأسف، لا تحتوي على هذا الفيتامين تقريبًا. الزبدة وحليب الماعز والجبن والجبن هي أيضا مصادر ممتازة ".
 
وبحسبها فإن فيتامين (د) هو من المغذيات الدقيقة الهامة للغاية التي تساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام ، كما يمنع تلين العظام
 
وهشاشة العظام والسرطان، مشيرة إلى أن فيتامين "د" يدعم صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة، كما ينظم مستويات الأنسولين.
 
وختمت "يجب أن أقول إن عددا كبيرا من الناس يعانون من نقص في هذا الفيتامين وعليهم الانتباه إليه".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout