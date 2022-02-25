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أول دولة تسمح بتداول لقاح نباتي مضاد لكورونا

25
FEBRUARY
2022
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أصبحت كندا أول دولة تسمح باستخدام لقاح مضاد لكورونا يعتمد على نباتات.
 
وقال المنظمون الكنديون الخميس إن لقاح ميديكاغو المكون من جرعتين يمكن إعطاؤه للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، لكنهم قالوا إن هناك القليل جدًا من البيانات حول اللقاحات لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.
 
واستند القرار إلى دراسة أجريت على 24000 بالغ وجدت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 71٪ في الوقاية من كوفيد-19 على الرغم من أن ذلك كان قبل ظهور متحور أوميكرون. كانت الآثار الجانبية خفيفة، بما في ذلك الحمى والتعب.
 
ويستخدم ميديكاغو النباتات كمصانع حية لزراعة جزيئات تشبه الفيروسات، والتي تحاكي البروتين الشائك الذي يغلف الفيروس. تتم إزالة الجزيئات من أوراق النباتات وتنقيتها. تمت إضافة عنصر آخر، وهو مادة كيميائية معززة للمناعة تسمى مادة مساعدة يصنعها الشريك البريطاني جلاكسو سميث كلاين، إلى الحقن.
 
بينما تم طرح العديد من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، تبحث السلطات الصحية العالمية عن مرشحين إضافيين على أمل زيادة الإمداد في جميع أنحاء العالم.
 
وتعمل شركة ميديكاغو ومقرها مدينة كيبيك على تطوير لقاحات نباتية ضد العديد من الأمراض الأخرى، وقد يساعد لقاح كوفيد-19 في تحفيز المزيد من الاهتمام بهذه الطريقة الجديدة للتصنيع الطبي.
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