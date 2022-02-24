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4 نصائح بسيطة وفعالة من أجل قوام ممشوق بعد سن الـ50

24
FEBRUARY
2022
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مع دخول مرحلة الخمسينيات من العمر يمكن أن يصبح فقدان الوزن أو تحقيق الأهداف الصحية أكثر صعوبة بعض الشيء، نتيجة لعدة أسباب، من بينها أن التمثيل الغذائي يتباطأ بنسبة 5% كل 10 سنوات.
 
وفقًا لما ورد في تقرير نشره موقع Eat This Not That، إذا كان الشخص يرغب في إنقاص وزنه ولكنه يبذل مجهودا كبيرا لبلوغ تغييرات ثابتة، فربما يستفيد من إجراء بعض التعديلات الصغيرة على طريقة تناوله للطعام بشكل يومي، كما يلي:
 
1. وجبة الفطور
وفقًا لاختصاصية التغذية بيني لورييه، إن تخطي وجبة الفطور يمكن أن يعرقل الأهداف المتعلقة بسرعة فقدان الوزن. تقول لورييه إن "بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور، تقل احتمالية تناولهم وجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم".
 
وتضيف أن تناول وجبة الفطور يوميًا يمكن أن يمنح المزيد من الفرص للحصول على ما يكفي من البروتين. عند التقدم في السن، فإن الجسم في كثير من الأحيان يفتقر إلى مستويات كافية من البروتين، مما قد يكون له آثار سلبية على التمثيل الغذائي والصحة العامة.
 
وتوصي باختيار عناصر وجبة فطور غنية بالبروتين والألياف وقليلة السكر المضاف على العمل نحو أهداف إنقاص الوزن بعد سن الخمسين.
 
2. الأغذية المُصنعة
تحذر لورييه من أن الأطعمة المصنعة تضر بالصحة وتجهض جهود إنقاص الوزن، خاصة مع التقدم في العمر، قائلة: إنه "غالبًا ما تكون الأطعمة المصنعة غنية بالسكر والدهون غير الصحية والملح، وتميل إلى أن تكون منخفضة في الألياف والبروتين"، لذلك من خلال تجنب الأطعمة المصنعة، يمكن للأشخاص تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها وعدد المكونات غير الصحية التي يستهلكونها، "وبالتالي النجاح في الحفاظ على قوام ممشوق بعد سن الـ50.
 
خلصت مراجعة علمية، نُشرت في دورية Nutritional Journal، إلى أن ضرر استهلاك الأطعمة المصنعة لا يقتصر فقط على زيادة الوزن، ولكنه أيضًا يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وجميع أسباب الوفيات.
 
بمعنى آخر، يجب تجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، بغض النظر عن أهداف الحفاظ على الوزن، وإنما للفوز بصحة جيدة.
 
3. الفواكه والخضراوات
تنصح لورييه بأن تكون البدائل للأغذية المُصنعة هي تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات طوال اليوم لعدد من الأسباب، من بينها أن "تناول الكثير من المنتجات الطازجة الكاملة طريقة جيدة لفقدان الوزن بعد سن الخمسين كونها غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن أن تزيد من الشعور بالشبع، وتميل إلى أن تكون أقل في الكربوهيدرات وأعلى في الألياف."
 
يوصي المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أيضًا بدمج المزيد من الفواكه والخضروات في الروتين اليومي، لمن يحاولون إنقاص الوزن، مع مراعاة تناول المنتجات الكاملة بدلاً من عصرها، والطهي بطريقة قليلة الدسم مثل طهي الخضار بالبخار.
 
4. وجبات خفيفة صحية
لا يقتصر السعي إلى الحصول على قوام مناسب بعد سن الخمسين على التخلص من الوزن الزائد فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا تحسين الصحة العامة التي تتأثر بطبيعة الحال على مر السنين. ومن الأمور المهمة التي يجب مراعاتها أنه بدءًا من سن 20، يزداد خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد بشكل كبير أيضًا.
 
لهذا السبب توصي اختصاصية التغذية بلانكا غارسيا بتناول وجبات خفيفة من خيارات البروتين الصحي والنباتي، موضحة أن "اختيار وجبات خفيفة نباتية مثل المكسرات أو البذور أو الحمص أو الفول يمكن أن يقلل من تناول البروتينات الحيوانية يوميًا، والتي بدورها يمكن أن تقلل من الكوليسترول في الجسم والاستجابات الالتهابية".
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