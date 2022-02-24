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"علامات" تظهر في العين تحذرك من السرطان

24
FEBRUARY
2022
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يعد السرطان تحديا صحيا عالميا متزايدا، وقد غذت الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا هذه الأزمة، لذا أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى، زيادة الوعي بالأعراض التي تعد بمثابة علامات تحذير من المرض الخبيث، ومن بينها تلك التي تظهر على العين.
 
ويمكن أن تظهر "علامات" في عين الإنسان، لتحذره من انتشار بعض أنواع السرطان في جسمه، خاصة سرطان الثدي والرئة، وهما من أكثر أنواع السرطانات شيوعا.
 
وتختلف أعراض سرطان الثدي من حالة إلى أخرى، لكن تشمل العلامات التحذيرية الشائعة ظهور كتلة في الثدي أو الإبط، أو تورم في هذه المناطق. وقد يلاحظ المرضى تهيجا في جلد الثدي، واحمرارا أو تقشرا في الجلد في منطقة الحلمة.
 
العلاقة وبناء الثقة بين المريض والطبيب
 
 
 ومع ذلك، لا تدرك الكثير من المصابات بسرطان الثدي، أن علاماته يمكن أن تظهر في العين.
 
ووفقا لعيادة "Moreland Eyecare"، فإن أكثر الأماكن شيوعا في الجسم لانتشار سرطان الثدي (خارج الأنسجة الليمفاوية في منطقة الثدي) هي العين.
 
وأوضحت مجلة "Retina Today"، أن الشكاوى الأكثر ارتباطا بالسرطان المنتشر خارج منطقة الإصابة الأولى، هي عدم وضوح الرؤية غير المؤلم، والذي قد يحدث في 88 بالمائة من المصابين.
 
وأبلغت 5 في المائة من المصابات بسرطان الثدي، عن "عوائم العين"، وهي نقاط في مجال رؤيتك، قد تبدو كبقع أو شرائط أو خيوط شبيهة بخيوط العنكبوت سوداء أو رمادية تجول في مجال بصرك عند تحريك عينيك، ويبدو أنها تختفي سريعا عندما تحاول النظر إليها مباشرة.
 
كما أبلغت 5 في المئة أيضا عن "الإبصار الومضي"، وهو الشعور بوجود ومضات من الضوء.
 
أما لدى الرجال، فإنه من المرجح أن ينتشر سرطان الرئة إلى العين. وقدم مؤلفو تقرير نُشر في "World Journal of Clinical Cases"، عام 2020، لمحة عامة عن الأعراض التي تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بسرطان الرئة المنتشر.
 
ويمكن أن تترجم أعراض الأورام الخبيثة في الرئة، بعدم وضوح الرؤية، أو فقدان الرؤية، وآلام العين وعوائم العين، حسب ما أوض1ح موقع "إكسبريس" البريطاني.
 
وأضاف المؤلفون: "يؤثر ضعف البصر الناجم عن ورم خبيث، بشكل خطير على نوعية الحياة للمصابين، كما يقصر بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة".
 
وتشمل العلامات التحذيرية الأكثر اتساقا لسرطان الرئة، السعال المستمر الذي لا يتحسن بمرور الوقت، وألم الصدر والصفير وضيق التنفس.
 
وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن التغييرات الأخرى التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان مع سرطان الرئة، قد تشمل نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي، وتورم أو تضخم بالغدد الليمفاوية داخل الصدر في المنطقة الواقعة بين الرئتين.
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