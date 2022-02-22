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للمسافرين جواً.. 5 أطعمة يجب ألا تأكلها قبل الرحلة

22
FEBRUARY
2022
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يحذر العديد من خبراء التغذية من تناول الأطعمة السريعة والمالحة والوجبات الخفيفة قبل أي رحلة جوية، وذلك لآثارها الجانبية والشعور بعدم الراحة.
 
فقد نبه تقرير أعده خبراء في مجال الصحة من تناول 5 أطعمة قبل أي رحلة جوية، لما في ذلك من تداعيات على المعدة والجهاز الهضمي، وفق موقع "بست لايف".
 
تعرف على 7 من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف 
كما أوضحت أخصائية التغذية إلينج تساي، أن الأطعمة المالحة والوجبات السريعة يمكن أن تكون مزعجة جدا للجهاز الهضمي، خاصةً تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي تهضم ببطء أثناء الجلوس، ويمكن بالتالي أن تسبب حرقة في المعدة.
 
إلى جانب ذلك، أوضحت أن تلك الأطعمة تؤدي إلى تفاقم الشعور بالإرهاق والتعب.
 
الفاصوليا والبقوليات الأخرى
كما أشارت إلى أن الفاصوليا والبقوليات الأخرى يمكن ايضا أن تزعج المسافر، لاسيما وأنها تسبب الغازات بعد أي وجبة.
 
ونظراً للطريقة التي تعمل بها الكبائن المضغوطة على متن الطائرات، فإن التأثيرات على الجهاز الهضمي يمكن أن تكون أسوأ بمجرد إقلاعك بالفعل.
 
وأوضحت خبيرة التغذية أن الغازات تتوسع في الجسم عندما تصل إلى علو مرتفع، مشيرة إلى ضرورة تجنب تلك الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالانتفاخ.
 
البروكلي واللفت والخضراوات
إلى ذلك، قد يعتقد البعض أن تناول السلطة أفضل خيار في المطار، لكن الخضار النيئة وخاصة الخضراوات مثل اللفت والبروكلي يمكن أن تسبب المزيد من الغازات.
 
وأوضح إيرين جودج، اختصاصي التغذية المسجل وخبير صحة الأمعاء ومؤسس Gutivate، أنه "نظراً لأن الارتفاع يتسبب بالفعل في زيادة إنتاج الغاز، من المرجح أن تجعلك الخضراوات النيئة تشعر بالانتفاخ في السماء".
 
الأطعمة الحارة
كذلك، يمكن للأطعمة الحارة أن تهيج المعدة أكثر وتسبب الغازات الزائدة والانتفاخ، بحسب بولا دوبريش، أخصائية التغذية.
 
وقالت إن الطعام الحار يمكن أن يزيد من فرصة الشعور بعدم الراحة في المعدة على متن الطائرة، ناصحة بعدم تناول الصلصة الحارة قبل الطيران مباشرة.
 
علكة أو حلوى خالية من السكر
وفيما يعتبر الكثيرون أنه من المألوف والمحبب تناول العلكة المفضلة لديك لمساعدة أذنيك على التكيف مع التغيرات في ضغط المقصورة أثناء الطيران، إلا أن للخبراء رأي آخر.
 
إذ يعتقدون أن مضغ العلكة أثناء الطيران يتسبب أيضاً في ابتلاع الهواء، مما قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.
 
وينطبق هذا بشكل خاص على أي منتجات مصنوعة من السكريات الاصطناعية التي يصعب على الجسم هضمها إذ قد يكون لها تأثير المليّن.
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