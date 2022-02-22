living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل نحتاج حقاً لجرعة معززة ضد كورونا.. دراسة تجيب

22
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بينما يصارع الناس في جميع أنحاء العالم للتعايش مع فيروس كورونا في المستقبل المنظور، هناك سؤال واحد يلوح في الأفق حول الحاجة إلى جرعة أخرى من اللقاح المضاد للفيروس.
 
فقد أشارت الدراسات إلى أن ثلاث جرعات من اللقاح أو حتى جرعتين فقط، كافية لحماية معظم الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة لفترة طويلة.
 
وأوضح جون ويري، مدير معهد علم المناعة في جامعة بنسلفانيا، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو المعرضين لخطر الإصابة بالمرض قد يستفيدون من جرعة رابعة، إلا أنها قد تكون غير ضرورية لمعظم الناس.
 
بدورهم، قال مسؤولو الصحة الفيدراليون في الولايات المتحدة، إنهم لا يخططون للتوصية بجرعات رابعة في أي وقت قريب، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
 
متحور أوميكرون
ويمكن لمتحور أوميكرون تفادي الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد جرعتين من اللقاح، لكن الجرعة الثالثة من لقاح شركة Pfizer-BioNTech أو Moderna تحث الجسم على صنع مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة، والتي سيكون من الصعب على أي نوع من الفيروس تجنبها، وفقاً لآخر دراسة نُشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي.
 
واقترحت الدراسة أن مخزون المتنوع للأجسام المضادة المنتجة يجب أن تكون قادرة على حماية الناس من المتحورات الجديدة، حتى تلك التي تختلف بشكل كبير عن النسخة الأصلية للفيروس.
 
الجهاز المناعي
من جهتها، قالت الدكتورة جولي ماك إلراث، طبيبة الأمراض المعدية وعالمة المناعة في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل: "إذا تعرض الناس لمتغير آخر مثل أوميكرون، فإنهم الآن حصلوا على بعض المخزون الإضافي لمكافحتها".
 
علاوة على ذلك، يمكن لأجزاء أخرى من الجهاز المناعي أن تتذكر وتدمر الفيروس على مدى عدة أشهر إن لم يكن سنوات، وفقاً لأربع دراسات على الأقل نُشرت في مجلات رفيعة المستوى خلال الشهر الماضي.
 
ووجد البحث أن الخلايا المناعية المتخصصة التي تسمى الخلايا التائية التي تنتج بعد التحصين بواسطة الأربعة أنواع المختلفة من اللقاحات التي تنتجها Pfizer-BioNTech وModerna وJohnson & Johnson وNovavax، تبلغ قوتها حوالي 80% ضد أوميكرون والمتحورات الأخرى.
 
وقال الباحثون إنه بالنظر إلى مدى اختلاف طفرات أوميكرون عن المتحورات السابقة، فمن المحتمل جداً أن تشن الخلايا التائية هجوماً قوياً مماثلاً على أي متغير مستقبلي أيضاً.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout