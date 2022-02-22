living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خضار ورقي.. غسله يجلب ضررا أكثر من المنفعة

22
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المعروف أن غسل الخضار والفواكه أمر ضروري من أجل النظافة وحماية الجسم مما لا تحمد عقباه، لكن هناك نباتا يؤدي غسله إلى ضرر أكثر من النفع.
 
وقال موقع (eatthis) المتخصص في الشؤون الغذائية إن إعداد أي وجبة تحتوي على مكونات طازجة يتضمن تقشير وتقطيع الخضار والأهم شطفه بالماء.
 
وأضاف: "لكن قبل أن تضع مكونات الوجبة الطازجة في حوض المياه وتفكر في غمرها هناك، عليك التفكير مرتين".
 
وقال الموقع إن الخبراء يحذرون من بعض الخضروات لا يجب غسلها أبدا قبل تناولها.
 
ويدور الحديث هنا عن الخضار الورقي المعبأ سلفا في مستوعبات صغيرة، فهي مغسولة ثلاث مرات من قبل ولا يجب أن تحصل على غسيل جديد قبل الطبخ.
 
والعبرة من ذلك أن غسل هذه الخضار الورقية في حوض المياه بالمنزل يؤدي إلى زيادة خطر التقاطها بكتيريا من الحوض نفسه أو السطوح في المطبخ.
 
ويخلص الخبراء إلى أنه من المحتمل أن يلوث مطبخك الخضار الورقي المغسول مسبقا أثناء غسلها.
 
ورغم أن البعض لا يتقبل هذه الفكرة، إلا أن وجهة نظر الخبراء هي أن الخضار الورقية التي تكون داخل أكياس مختومة تحمل علامة "مغسولة ثلاث مرات"، أو "جاهزة للأكل" هي بالفعل نظيفة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout