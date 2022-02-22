خضار ورقي.. غسله يجلب ضررا أكثر من المنفعة

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من المعروف أن غسل الخضار والفواكه أمر ضروري من أجل النظافة وحماية الجسم مما لا تحمد عقباه، لكن هناك نباتا يؤدي غسله إلى ضرر أكثر من النفع.

وقال موقع (eatthis) المتخصص في الشؤون الغذائية إن إعداد أي وجبة تحتوي على مكونات طازجة يتضمن تقشير وتقطيع الخضار والأهم شطفه بالماء.

وأضاف: "لكن قبل أن تضع مكونات الوجبة الطازجة في حوض المياه وتفكر في غمرها هناك، عليك التفكير مرتين".

وقال الموقع إن الخبراء يحذرون من بعض الخضروات لا يجب غسلها أبدا قبل تناولها.

ويدور الحديث هنا عن الخضار الورقي المعبأ سلفا في مستوعبات صغيرة، فهي مغسولة ثلاث مرات من قبل ولا يجب أن تحصل على غسيل جديد قبل الطبخ.

والعبرة من ذلك أن غسل هذه الخضار الورقية في حوض المياه بالمنزل يؤدي إلى زيادة خطر التقاطها بكتيريا من الحوض نفسه أو السطوح في المطبخ.

ويخلص الخبراء إلى أنه من المحتمل أن يلوث مطبخك الخضار الورقي المغسول مسبقا أثناء غسلها.

ورغم أن البعض لا يتقبل هذه الفكرة، إلا أن وجهة نظر الخبراء هي أن الخضار الورقية التي تكون داخل أكياس مختومة تحمل علامة "مغسولة ثلاث مرات"، أو "جاهزة للأكل" هي بالفعل نظيفة.