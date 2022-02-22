living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة أول طفل نتيجة حالة مرضية خطيرة مرتبطة بكورونا

22
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفي طفل في ولاية ويسكونسن الأميركية، نتيجة إصابته بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة الأنظمة المرتبطة بفيروس كورونا.

وهذه أول وفاة من هذا النوع في أميركا، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وترتبط هذه المتلازمة بـ"كوفيد الطويل"، وهي ظاهرة غامضة يشعر فيها الشخص بأعراض الفيروس بعد فترة طويلة من التعافي منه.

ومتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال هي حالة مرضية خطير، وتضرر فيها أعضاء الجسم وأنسجته كالقلب والرئتين والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والدماغ والجلد أو العينين بشكل بالغ الحدة.

وتعتمد مؤشرات وأعراض المرض على الأجزاء المصابة في جسد الأطفال، بحسب موقع عيادة "مايو كلينك"

وقالت تقارير إعلامية إن عمر الطفل يبلغ أقل من 10 سنوات.

ولم يفصح المسؤولون عن اسم الطفل وجنس الطفل ومتى حدثت الوفاة، مكتفين بالقول إنها حدثت في يناير الماضي.

ويعتقد العلماء أن إصابة الطفل بهذه المتلازمة نتيجة استجابة مناعية للفيروس، إذ تلتهب مناطق معينة من الجسم أثناء محاولته مكافحة الفيروس.

وسجلت ولاية ويسكونسن 33 حالة من هذا القبيل منذ بداية العام الجاري 2022.

ومن المحتمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في حالات هذه المتلازمة في العام الجديد مرتبطا بالطفرة الهائلة التي أحدثها المتحور "أوميكرون".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout