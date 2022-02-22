وفاة أول طفل نتيجة حالة مرضية خطيرة مرتبطة بكورونا

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توفي طفل في ولاية ويسكونسن الأميركية، نتيجة إصابته بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة الأنظمة المرتبطة بفيروس كورونا.

وهذه أول وفاة من هذا النوع في أميركا، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وترتبط هذه المتلازمة بـ"كوفيد الطويل"، وهي ظاهرة غامضة يشعر فيها الشخص بأعراض الفيروس بعد فترة طويلة من التعافي منه.

ومتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال هي حالة مرضية خطير، وتضرر فيها أعضاء الجسم وأنسجته كالقلب والرئتين والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والدماغ والجلد أو العينين بشكل بالغ الحدة.

وتعتمد مؤشرات وأعراض المرض على الأجزاء المصابة في جسد الأطفال، بحسب موقع عيادة "مايو كلينك"

وقالت تقارير إعلامية إن عمر الطفل يبلغ أقل من 10 سنوات.

ولم يفصح المسؤولون عن اسم الطفل وجنس الطفل ومتى حدثت الوفاة، مكتفين بالقول إنها حدثت في يناير الماضي.

ويعتقد العلماء أن إصابة الطفل بهذه المتلازمة نتيجة استجابة مناعية للفيروس، إذ تلتهب مناطق معينة من الجسم أثناء محاولته مكافحة الفيروس.

وسجلت ولاية ويسكونسن 33 حالة من هذا القبيل منذ بداية العام الجاري 2022.

ومن المحتمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في حالات هذه المتلازمة في العام الجديد مرتبطا بالطفرة الهائلة التي أحدثها المتحور "أوميكرون".