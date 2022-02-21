الأرق قد يلازم الأطفال حتى سن الرشد.. دراسة تكشف

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كشفت دراسة أن الأطفال الذين يعانون من الأرق قد يصابون به حتى سن الرشد.

وبحسب تقرير لـ"سي.إن.إن" فإن الأطفال الذين ناموا نحو سبع ساعات أو أقل عندما كانوا في سن التاسعة تقريباً أكثر عرضة للإصابة بالأرق مرتين ونصف المرة في سن الرشد (عمر 24 في المتوسط)، مقارنة بالمشاركين الذين كانوا ينامون بشكل طبيعي أثناء الطفولة.

واعتبرت الدراسة أن أولئك الذين عانوا من الأرق خلال فترة المراهقة (عمر 16 في المتوسط) كانوا أكثر عرضة لخطر تفاقم أعراضهم بعد بلوغهم بخمس مرات ونصف مقارنة بالمراهقين الذين ناموا بشكل طبيعي. وقال معدو الدراسة إن بحثهم هو أول دراسة طويلة المدى لوصف المسارات التنموية لأعراض الأرق من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ من خلال القياسات الذاتية والموضوعية.

وقال معد الدراسة الرئيسي، الطبيب النفسي ومدير برنامج طب النوم السلوكي في جامعة بنسلفانيا، جوليو مندوزا: "استناداً إلى دراساتنا السابقة ودراسات أخرى، لم نتوقع استمرار أعراض الأرق في حوالي 40 في المائة من الأطفال البالغين من العمر 9 سنوات حتى بلوغهم سن 24 عاماً".

وأضاف: "هذه نسبة أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقاً. لا ينبغي أن نتوقع أن تختفي أعراض الأرق في مرحلة النمو على الأقل في نسبة كبيرة من الأطفال. يجب أن نعتبر المراهقة فترة نمو حرجة لتفاقم أعراض الأرق إلى... حالة سريرية مزمنة".

خلال الزيارة المختبرية الأولى للمشاركين بين عامي 2000 و2005 والزيارة الثانية بين عامي 2010 و2013، راقب الباحثون نومهم من مرحلة "إطفاء الأنوار" (9 مساءً حتى 11 مساءً) إلى مرحلة "تشغيل الأضواء" (6 صباحاً حتى 8 صباحاً) باستخدام تخطيط النوم، وهو اختبار يسجل موجات الدماغ ومستوى الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس وحركات الساق والعين أثناء النوم. في الاستطلاع الثالث، الذي تم إجراؤه بين عامي 2018 و2021، كان جميع المشاركين قد وصلوا إلى سن الرشد وأفادوا بأنهم ينامون عادة ما بين ثلاث ساعات ونصف الساعة إلى 11 ساعة يومياً.