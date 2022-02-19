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طبيب روسي: حالة العين تكشف أوضاع أعضاء الجسم الأخرى

19
FEBRUARY
2022
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أعلن الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون، أن العين كما يقولون مرآة الروح، ولكن القليلين يعلمون أن العين هي مرآة الجسم بكامله.

 ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أنه من حالة العين يمكن تحديد الحالة الصحية لأعضاء الجسم الأخرى. مشيرا إلى أن العين أول من يكشف ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
ويقول، "يمكن خلال الحديث مع الشخص المقابل ملاحظة ترسبات دهنية على الجفون. وإذا ارتفع مستوى الكوليسترول في الدم فقد يسبب انسداد الأوعية الدموية".

ويضيف، كما أن ظهور قوس أزرق اللون حول قرنية العين يشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وخاصة لدى كبار السن.

ويشير الأخصائي، إلى أن مرض السكري يسبب إعتام عدسة العين مبكرا وتصبح الصورة غير واضحة. أي أن طبيب العيون يمكنه تشخيص إصابة الشخص بالسكري وتحويله إلى الطبيب المتخصص.

ويضيف، كما تعكس العين جميع أمراض الكبد، لأنها تسبب اصفرار الجلد وصلبة العين. فعند التهاب الكبد، تصل كمية كبيرة من البيليروبين إلى الدم، وعندما يستيقظ الشخص صباحا ويلاحظ أصفرار عينيه، عليه فورا استشارة الطبيب.

ووفقا للأخصائي، يمكن أن تشير علامة في قزحية العين والصلبة، إلى الإصابة بسرطان الجلد، وفي هذه الحالة يجب فورا إجراء الفحص اللازم قبل فوات الأوان.

ويضيف، وأما جفاف العين، فيشير إلى نقص فيتامين А وقلة الهواء النقي والإجهاد. لذلك يمكن تناول أقراص فيتامين А لتعويض النقص. كما يجب إضافة المواد الغذائية المحتوية على أحماض أوميغا-3 الدهنية والجزر إلى النظام الغذائي.


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