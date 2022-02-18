living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"النصائح الأساسية" .. كيفية إنقاص الوزن أثناء الرضاعة الطبيعية!

18
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تكتسب النساء ما بين 22 و26 رطلا (9 و11 كغ تقريبا) أثناء الحمل، وعلى الرغم من أن معظم هذا الوزن هو الجنين، فمن المفهوم أن ترغب في إنقاص الوزن الزائد بعد الولادة.
 
وتعد زيادة الوزن أثناء الحمل أمرا ضروريا لأنه يتطلب الكثير من السعرات الحرارية والتغذية لدعم نمو حياة جديدة. وتحرق الرضاعة الطبيعية ما يصل إلى 500 سعرة حرارية في اليوم، لكن لا ينبغي استخدامها كوسيلة لإنقاص الوزن. ويكشف موقع "إكسبريس" عن كيفية إنقاص الوزن أثناء الرضاعة الطبيعية.
 
وفقا لـ WebMD، يجب ألا تحاول اتباع نظام غذائي لمدة ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.
 
وعلى ما يبدو، يستغرق الأمر ما بين ستة أشهر وسنة لفقدان كل الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل. ويجب أن تهدف إلى إنقاص حوالي 1 إلى 2 رطل من الوزن كل أسبوع، وإلا فلن يكون ذلك مستداما.
 
ويخزن الجسم الدهون بعد الولادة فقط لإنتاج حليب الثدي.
 
وأوضحت "مايو كلينيك" أنه عند الرضاعة، فإن النساء تستهلك الخلايا الدهنية المخزنة في الجسم أثناء الحمل.
 
ويمكنك أيضا حرق 300 إلى 500 سعرة حرارية يوميا عن طريق الرضاعة الطبيعية، حيث يتطلب الأمر الكثير من الطاقة لإنتاج الحليب وإطعام طفلك.
 
وقال الموقع: "بعد فقدان الوزن الفوري إثر الولادة بحوالي 15 رطلا (7 كغ)، يميل فقدان الوزن إلى الحدوث تدريجيا - بحوالي 1 إلى 2 رطل شهريا في الأشهر الستة الأولى بعد الولادة وببطء أكثر بعد هذه النقطة".
 
وإذا كنت حريصة على إنقاص الوزن بسرعة بعد الولادة، فلا تفعلي أي شيء مفرط. كل شخص يحتاج إلى كمية مختلفة من السعرات الحرارية، ولكن ستحتاج على الأقل 1600 سعرة حرارية في اليوم، ويجب أن تأتي من نظام غذائي غني بالمغذيات.
 
ونصح WebMD: "أنت بحاجة إلى وجبات متوازنة على الأقل ثلاث إلى أربع مرات في اليوم من أجل القدرة على التحمل والطاقة. زودي مطبخك بالأطعمة الصحية حتى لا تعرقل الوجبات السريعة والإغراءات الحلوة والأطعمة المحفزة نظامك الغذائي الصحي. اشربي الكثير من الماء والمشروبات المغذية. ضعي في اعتبارك مدى صحة وتغذية الطعام".
 
وأوصت "مايو كلينيك" بالحد من السعرات الحرارية من الدهون والزيوت والسكريات المضافة والدهون المشبعة مثل المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة المقلية والجبن والحليب كامل الدسم واللحوم الدهنية إذا كنت تحاولين إنقاص الوزن.
 
وقال الموقع: "إذا أردت، بعد ستة أشهر من الرضاعة الطبيعية، أن تفقدي المزيد من الوزن، فيمكن تقييد السعرات الحرارية الخاصة بك بعناية أكبر حيث يبدأ طفلك في تناول المزيد من الأطعمة الصلبة مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية".
 
ويجب أيضا اختيار مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة وكذلك الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والأطعمة الغنية بالألياف. 
 
كما أن التمرين هو طريقة أخرى مفيدة لفقدان الوزن، ولكن لا تفرطي في ذلك. 
 
على سبيل المثال، قد تكون عضلات البطن السفلية والجوهرية أضعف مما كانت عليه من قبل وستكون الأربطة والمفاصل أكثر ليونة ومرونة، لذا كوني حذرة جدا لتجنب الإصابة.
 
وقال موقع NHS: "يمكن للنشاط المنتظم أن يريحك ويحافظ على لياقتك ويساعدك على الشعور بمزيد من النشاط. ويمكن أن يساعد أيضا جسمك على التعافي بعد الولادة وقد يساعد في منع اكتئاب ما بعد الولادة.  من الجيد عادة أن تنتظري حتى ما بعد 6 أسابيع من فحص ما بعد الولادة قبل البدء في أي تمرين عالي التأثير، مثل الأيروبكس أو الجري".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout