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أكثر من مجرد "فيتامين سي".. 5 فوائد سحرية للبرتقال

17
FEBRUARY
2022
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يتناول العديد منا البرتقال عادة لفوائده المعروفة، والتي ترتبط بالفيتامين سي، ولكن للبرتقال فوائد كبيرة أخرى، أكثر من مجرد كونها فاكهة تساعدك لتقوية المناعة.
  
وحدد موقع "فيجيتيريان تايمز"، 5 فوائد كبيرة للبرتقال، ليست معروفة للجميع، قد لا تتعلق فقط بالحصول على "فيتامين سي".
 
صحة القلب
 
يرتبط استهلاك فاكهة البرتقال وعصير البرتقال بالعديد من الفوائد الصحية للقلب، وذلك بفضل العناصر الغذائية التي يحتوي عليها بشكل طبيعي.
 
هناك نوعان من مركبات الفلافونويد الموجودة في البرتقال، هيسبيريدين ونارنجينين، وهما مسؤولين عن العديد من الفوائد المذهلة التي يقدمها تناول البرتقال، تظهر الدراسات أنه عند تقييم النساء على وجه التحديد، يرتبط تناول كميات أكبر من مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.
 
المناعة
 
يحتوي البرتقال بشكل طبيعي على الكاروتينات مثل بيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين، وهي مغذيات تدعم صحة المناعة بشكل طبيعي.
 
وبالطبع يساعد "فيتامين سي" في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي يمكن أن تساعد في محاربة الالتهابات في الجسم.
 
البشرة
 
يمكن أن يساعد البرتقال في الحفاظ على نظارة البشرة بطريقة طبيعية.
 
ويأتي الدعم من فيتامين سي الذي يدعم إنتاج الكولاجين، ومن الكاروتينات التي تحارب الجذور الضارة للجلد، لذلك يمنح البرتقال جسمك تغذية للبشرة من الداخل إلى الخارج.
 
الالتهاب
 
يرتبط الالتهاب المزمن ببعض النتائج غير المواتية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.
 
والبرتقال من الأطعمة التي قد تساعد في مكافحة هذه الحالة. قد تكون مادة الفلافونويد الهسبريدين الموجودة في البرتقال وعصير البرتقال هي السبب في هذا الدور المضاد للالتهابات.
 
قشر البرتقال
 
إذا أردت فائدة قصوى، فإن لقشر البرتقال فوائد هائلة.
 
ضم قشر البرتقال في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر المزيد من الفوائد الصحية لأن هذا الجزء من الفاكهة مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والألياف والكالسيوم.
 
بالإضافة إلى ذلك، تعد القشور مصدرا غنيا لـ"دي ليمونين"، وهو مركب له فوائد فريدة مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.
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