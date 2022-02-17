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صدق أو لا.. كلما زادت جاذبيتك ارتفعت مناعة جسمك!

17
FEBRUARY
2022
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أصبحت مسألة تقوية مناعة الجسم هي الشغل الشاغل لجميع البشر منذ بدء جائحة كورونا. ونحاول دائماً تقوية المناعة لدينا عن طريق الأنظمة الغذائية الصحية، والمكملات الغذائية وأنظمة الحياة الصحية أيضاً.
 
لكن هل خطر في بالك يوماً أن مناعتك ترتفع إذا زادت جاذبيتك؟!
 
فقد زعمت دراسة أميركية جديدة أن الأشخاص الجذابين يتمتعون بجهاز مناعي أفضل من غيرهم.
 
وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فقد أجريت الدراسة بواسطة باحثين من "جامعة تكساس كريستيان"، وشملت 152 رجلاً وامرأة، تم التقاط صور لهم بتعبيرات وجه محايدة ودون وضع مستحضرات تجميل على وجوههم.
 
وبعد ذلك، طلب فريق الدراسة من 492 شخصاً إجراء استطلاع عبر الإنترنت لتقييم مدى جاذبية صور المشاركين.
 
وبعد ذلك، أجرى الباحثون اختبارات دم للمشاركين جميعاً.
 
ووجد الفريق أن أكثر الرجال والنساء وسامة، وفقاً لتقييم الأشخاص عبر الاستطلاع، لديهم معدلات أعلى مما سموه "البلعمة" phagocytosis، وهي إحدى وسائل الدفاع المناعية الطبيعية في جسم الإنسان، حيث "تأكل" خلايا الدم البيضاء البكتيريا والفيروسات وتدمرها قبل أن تصيب الإنسان بالأمراض.
 
ويعتقد الباحثون أن أغلب الأشخاص يتطلعون تلقائياً إلى البحث عن شريك جذاب، ليس بسبب الوسامة في حد ذاتها، ولكن لأن "أدمغتنا مصممة للبحث عن شركاء أصحاء".
 
وتم نشر نتائج الدراسة الجديدة في مجلة Proceedings of the Royal Society B.
 
وذهبت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بعيون واسعة ومشرقة وبشرة صافية، على الأغلب يتمتعون بصحة جيدة، بعكس المرضى الذين غالباً ما تبدو أعينهم أضيق وأغمق.
كما أن لون الشفاه الوردي عليه عامل أيضاً، لذا تضع النساء أحمر الشفاة وبودرة الخدود الوردية.
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