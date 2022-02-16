لصحة أفضل.. كم يحتاج الإنسان من النوم العميق؟

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قال الشاعر الإنجليزي، ويليام شكسبير، ذات مرة إن النوم هو الطبق الرئيسي في وليمة الحياة. ولم يكن شكسبير مخطئا، فالنوم أمر حيوي لصحتنا العقلية والجسدية.

فكلما كان النوم أعمق كان أفضل، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو النوم العميق الذي يحتاجه الإنسان؟

وتقول صحيفة "مترو" البريطانية إن الكثيرين يكافحون من أجل من أجل الحصول على النوم العميق ليلا، لكنهم يستقظون في ساعات الصباح الباكر، ويتقلبون في السرير أملا في الحصول على نوم أفضل.

إن النوم العميق حيوي حتى يستطيع جسمك أن يؤدي عمله بشكل منتظم، بما في ذلك التخلص من السموم.

ويقول خبير النوم نيل ستانلي إن حاجة الأفراد للنوم مثل أطوالهم، مما يعني أنهم مختلفون في حاجة إلى درجة كبيرة للنوم، وذلك للأسباب وراثية إلى حد كبير.

وقال إن الشخص العادي يحتاج إلى حوالى 7.5 - 9 ساعات من النوم في الليل، ويجب أن يكون النوم العميق بين 1.5 -1.8 ساعة.

لكن كيف يختلف النوم العميق عن النوم العادي؟

إن النوم العادي والخفيف يتميز بحركة العين السريعة، وكلما صار النوم أعمق قل تحرك العينين.

وفي مرحلة النوم العميق، تصعب عملية إيقاظ النائم.

وبمجرد أن تنام نوما عميقا، يصبح عقلك أكثر نشاطا، ويمكن للشخص أن يحصل على نوم عميق إذا تناول الأطعمة التي تعزز النوم،

مثل الخضار الورقي، وممارس التنفس البطيء بمعدل 6 أنفاس في الدقيقة.