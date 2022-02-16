لقاح جديد ضد "أوميكرون" يطلب متطوعين

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من المقرر أن تشرع بريطانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور "أوميكرون".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن المتطوعين البريطانيين من بين أوائل الذين سيختبرون اللقاح الجديد الذي يتصدى لـ"أوميكرون".

وأضافت أن 3 آلاف شخص سيشاركون في التجارب، التي يقودها مستشفى فى سانت جورج في لندن.

ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 29 مستشفى في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد: "إن المملكة المتحدة رائدة عالميا في البحث والتطوير الخاصين باللقاحات والأدوية".

ودعا "أي شخص مؤهل للمشاركة في هذا البحث الحيوي، والمشاركة في حماية البلاد لسنوات مقبلة بينما نتعلم كيف نتكيف مع مرض كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وفي اللقاح الجديد تتعاون شركة موديرنا الأميركية مع المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا.

وتقول موديرنا إن بريطانيا وخاصة معهد البحوث الصحية كانا رائدين في دراسة اللقاحات والعلاجات أثناء الوباء، حيث قامت ببناء قدرات كبيرة في هذا المضمار.

يذكر أن شركة فايزر توشك على بدء التجارب السريرية على لقاح مماثل يستهدف المتحور "أوميكرون"، شديد العدوى.